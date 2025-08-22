Un juez de la República con funciones de garantías en el departamento de Córdoba envió a prisión a 9 presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos 2 mujeres, señalados de extorsionar a comerciantes y finqueros.

Con base en el material probatorio recaudado por un fiscal Gaula de la Seccional Córdoba fueron solicitadas las medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario que cobijaron a Édinson Manuel Mesa Avilez, alias El Viejo; Cléiber David Mestra Pimienta, alias Mateo; Érika María Vélez Zea, alias Juliana; Jhon Jairo Pantoja Guerra, alias Dairo; Orlando Enrique Pérez Ochoa, alias Chinchín; Juan David Caldera, Víctor Manuel Villamizar Hernández, alias El Boludo; Gloria Estella Hernández Argel, alias Doña Gloria y Jhon Arley Argumedo Lobo, alias David.

Les imputaron cargos por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión, que ninguno aceptó.

Los procesados, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía, ejercerían roles de observadores, taquilleros y cobradores de los dineros ilegales, mientras que otros monitoreaban los movimientos de la fuerza pública y concretaban las acciones terroristas contra quienes se negaban a pagar las extorsiones que eran exigidas a nombre de la subestructura Rubén Darío Ávila del Clan del Golfo.

Algunos de los crímenes que les atribuyen ocurrieron entre marzo de 2024 y julio de 2025. Entre las víctimas estarían comerciantes, conductores y empleados de empresas públicas y privadas; además de propietarios de fincas en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Buenavista y Planeta Rica, en Córdoba.

La Fiscalía evidenció que las exigencias económicas rondarían los 2.200.000 millones de pesos mensuales, en el caso de los comerciantes; y de 5.000.000 millones por cada uno de los vehículos que tenía una empresa de maquinaria amarilla.