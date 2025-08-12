La Gobernación de Sucre y la Alcaldía de Sincelejo decretaron tres días de duelo -contados desde este martes 12 de agosto- por el fallecimiento del diputado y exalcalde de la capital sucreña, Jesús Antonio Paternina Samur.

Leer más: María Carolina Hoyos recordó cómo fue el último día que se vio con su hermano Miguel Uribe: “Sabía que me derretía por él”

El Mono Papayo o Jesu, como lo llamaban, murió al caer la tarde del lunes 11 de agosto en una clínica de la ciudad de Barranquilla donde estuvo internado en UCI por complicaciones de salud que presentó desde el sábado.

El cuerpo de Jesús Paternina Samur estará este martes, a partir de las 2:00 de la tarde, en los salones de la Asamblea Departamental de Sucre en un homenaje póstumo, y a partir de las 4:00 de la tarde en el Teatro Municipal de Sincelejo para el homenaje que le rinde la administración que preside el alcalde Yahir Acuña Cardales.

Las exequias de Paternina Samur serán el miércoles 13 de agosto a las 4:00 de la tarde, pero una hora antes será la misa en la Catedral San Francisco de Asís.

Durante el tiempo de duelo en Sucre y Sincelejo será izada a media asta las banderas de Colombia, Sucre y Sincelejo.

Ver también: Procuraduría solicitó al Tribunal Superior de Bogotá revocar fallo condenatorio a Álvaro Uribe

Jesús Paternina Samur fue el diputado con la mayor votación en las elecciones regionales de 2023 al alcanzar 33.984 votos. Militaba en el Partido Liberal.

“El departamento de Sucre despide al padre, al amigo, al dirigente político y a un amante del deporte, el cual apoyó en todos los cargos que ocupó a lo largo de su carrera política”, dijo la gobernación en un comunicado.

Por su parte la Alcaldía de Sincelejo en el Decreto 1289 del 12 de agosto de 2025 que le rinde honores póstumos a Jesús Paternina, también exalta su vida, honra, obra y legado como ciudadano ilustre, líder de opinión y promotor del desarrollo regional.

Le sugerimos: ¿El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe podría dar un giro tras solicitud de la Procuraduría?

El mencionado decreto que firma el alcalde Yahir Acuña Cardales será entregado en nota de estilo a la familia del exalcalde Jesús Paternina Samur, como testimonio de reconocimiento, respeto y homenaje a su memoria, además la administración municipal, en nombre de Sincelejo y de su alcalde Yahir Acuña, expresa sus más sentidas condolencias a la esposa de Paternina Samur, María Margarita Gulfo y a sus hijos, Pedro y Paola Paternina Gulfo, y demás familiares.

“El fallecimiento del exalcalde deja un profundo vacío en la vida pública y social del municipio, por considerarse un visionario, un hombre de ideas firmes e incansable defensor de los intereses colectivos. Su carisma, liderazgo y capacidad de gestión, lo llevaron ser elegido alcalde de Sincelejo para el período 2008 – 2011, destacándose como uno de los mandatarios de mayor proyección en su época”, dijo el alcalde Yahir Acuña.

¿Quién era Jesús Paternina?

Jesús Paternina Samur, era economista, egresado de la Universidad del Atlántico. Inició su trayectoria pública como director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación (Imder), donde impulsó con éxito las escuelas de formación deportiva y fomentó el deporte de base, dejando huella en la niñez y juventud de la ciudad; asimismo, fue el creador del Banco de Alimentos y del Festival Nacional de Escuelas de Fútbol.

Le recomendamos: Capturan a cuatro sujetos tras robar una vivienda en el norte de Barranquilla

Estaba casado con María Margarita Gulfo Caballero de cuya unión nacieron sus hijos Pedro y Paola. Tenía 63 años.