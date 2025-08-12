En un operativo desarrollado por uniformados adscritos a la Estación de Policía Riomar, fueron capturados cuatro sujetos por los delitos de hurto agravado y calificado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los hechos se registraron en el barrio El Poblado de Barranquilla, donde cuatro individuos ingresaron a una vivienda por la puerta principal, cortando una rejilla de acceso. Una vez adentro, amordazaron e intimidaron a las víctimas con armas de fuego, exigiendo objetos de valor.

Entre los capturados se encuentra un sujeto de 38 años, conocido como alias Viejo Abel, quien habría pertenecido al Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Quilleros’, dedicado a actividades criminales en Fundación (Magdalena).

En el procedimiento se incautó una pistola, dos revólveres calibre 38 mm, 12 cartuchos calibre 38 mm, un vehículo Mazda CX-9 y dos chaquetas con escudos alusivos a la Policía Nacional.

Asimismo, se recuperaron dos cadenas de oro, tres anillos de oro, un dije de oro, un arete de oro, un teléfono celular de alta gama y un DVR, elementos avaluados en más de 40 millones de pesos.

Los capturados registran en conjunto 20 anotaciones judiciales por delitos como porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, fuga de presos, tráfico de estupefacientes, homicidio, destinación ilícita de bienes y daño en bien ajeno.