El Comité de Veeduría Ciudadana para la Vigilancia y Transparencia denunció ante la Fiscalía General de la Nación a la gerente de la ESE Centro de Salud de Ovejas, Shaira Baoloco García, y al exgerente Wilsson Cohen Vergara, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, contratación sin cumplimiento de requisitos legales, celebración indebida de contrato y prevaricato.

De acuerdo con la denuncia que firma Gerson Javier Vanegas García, según los estudios previos publicados en el Secop 2 por parte de la ESE Centro de Salud de Ovejas, Sucre, por medio de la Resolución 1768 de 18 de septiembre de 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, le fueron asignados los recursos del proyecto de inversión para el Mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud para cofinanciar un proyecto relacionado con infraestructura física. Los recursos fueron por más de 22 mil millones de pesos.

A finales de octubre de 2024 publicaron el proceso contractual y revisando este “encontramos las siguientes irregularidades: la ESE firmó electrónicamente el contrato, pero quien lo hizo fue el anterior gerente Wilson Cohen Vergara”, quisieron enmendar el error, pero no lo lograron, dice el denunciante que soporta todo con pantallazos en la denuncia de 10 folios.

Alega además el denunciante que dicho contrato lo están ejecutando sin tener las garantías, y aunque dicen que lo firmaron a finales de 2024, esto solo lo hicieron en enero de 2025.

Otro de pos firmantes del aludido contrato no es una persona natural sino el representante de una firma de la que no es claro si hace parte o no del consorcio.