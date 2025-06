Un golpe contundente a las finanzas del Clan del Golfo, concretamente a la subestructura Manuel José Gaitán, propinó la fuerza pública en la ciudad de Sincelejo al desarticularle una red de tráfico de estupefacientes.

La operación de la Policía Nacional se produjo en el sector Las Canarias, a un costado de La Variante a Tolú, en desarrollo de tres diligencias de registro y allanamiento en las que capturaron a tres ciudadanos, además de un menor de edad y hallaron 7.000 dosis de estupefacientes, entre cocaína, base de coca y marihuana, con un valor estimado en 49 millones de pesos.

Policía de Sucre y Alcaldía de Sincelejo/Policía de Sucre y Alcaldía de Sincelejo

Igualmente encontraron elementos con los que al parecer realizaban las labores de distribución, empaque y comercialización de las sustancias estupefacientes.

El operativo se produjo en la mañana de este martes 10 de junio y por ello el comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, se abstuvo de entregar mayores detalles de este golpe al microtráfico que se efectúa en la zona norte de Sincelejo y que e genera rentas al Clan del Golfo.

Por su parte el alcalde Yahir Acuña Cardales, también presente en la rueda de prensa ayer en la sede del Comando de la Policía, destacó este logro en la lucha contra todas las formas de criminalidad.

Insistió en que para combatir y desestabilizar las estructuras criminales hay que continuar golpeándoles el bolsillo porque eso no les permite crecer.

“Hay que golpearlos donde más les duele. Si no hay cómo pagar la nómina no hay muchachos instrumentalizados, no hay pobres instrumentalizados, no hay adultos instrumentalizados. El microtráfico paga la nómina y el narcotráfico las suntuosidades. Hay que combatirlos a todos por igual. Felicito a la Policía y la Armada Nacional por este resultado con poco precedente en la ciudad y que es posible gracias al Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen. El principal generador de violencia en Colombia es el microtráfico, que es el que alimenta las rentas criminales, el pago de nómina y la instrumentalización de jóvenes, eso es lo que indican las estadísticas nacionales”, sostuvo el alcalde Yahir Acuña Cardales.