La lluvia que se registró la mañana de este jueves 1° de mayo en algunos sectores de la ciudad de Sincelejo no logró frenar la multitudinaria y tradicional marcha del Día del Trabajo.

Lea también: “No van a seguir en el Congreso si le dicen que no a la consulta popular”, la advertencia de Petro a legisladores

Más de 5 mil personas, entre hombres y mujeres de todas las edades, participaron en la gran movilización que transitó los sectores de El Cortijo, las avenidas Argelia y Alfonso López, el sector de Las Vacas, la carrera 20 del Centro de Sincelejo y finalizó en el Parque Santander.

Con pancartas, al son de música de viento y lanzando arengas en favor de las reformas sociales que promueve el Gobierno que lidera Gustavo Petro, transcurrió la marcha que en algunos sectores estuvo acompañada de lluvias que muchos marchantes lograron sortear cubriéndose con sombrillas.

Lea también: Chayanne aterriza en Valledupar listo para poner a bailar sus seguidores

Cortesía

Carlos Figueroa Piña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento de Sucre, recordó que la lucha por el empleo digno aún la siguen dando, es una tarea permanente con el conglomerado económico que ve en el trabajador una pieza más de sus empresas.

“Nosotros seguimos luchando y promoviendo un trabajo digno”, anotó Figueroa, al tiempo que celebra que “en Colombia la tasa de empleo ha estado subiendo, creo que el Gobierno ha empleado a muchos, aunque algunos no lo vean así porque las cosas no son de la noche a la mañana. Llevamos apenas dos años y algo de gobierno frente a 200 años de no gobierno”.

Lea también: Fuerza pública intensifica acciones en respuesta al plan pistola: este es el plan

Y siguió: “Este es un gobierno que sí se ha preocupado por el empleo, pero vemos que en Sucre es preocupante porque no vemos la proyección de una industria, de una empresa y por eso en el departamento ha aumentado el desempleo, estamos muy mal, no hay una política de empleo clara sino de aumento de la informalidad”.