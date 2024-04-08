La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios del municipio de Sincelejo por presuntas irregularidades en el contrato de gestión catastral.

Se trata del convenio 008 de 2021, celebrado por cerca de 15 mil millones de pesos, entre el municipio de Sincelejo, en la administración del alcalde Andrés Gómez Martínez, y el Área Metropolitana de Barranquilla.

En un comunicado de prensa el Ministerio Público dijo que 'verifica el convenio que tenía como objeto prestar servicios de apoyo en el desarrollo de actividades operativas de gestión, actualización catastral y los procesos de conservación en la capital de Sucre, por un valor de 14.953 millones de pesos'.

La investigación se originó a raíz de las denuncias recibidas 'en las que se informó la presunta omisión del proceso de selección por licitación pública para el negocio jurídico, debido a que, al parecer era procedente según lo establecido en la ley. La Procuraduría indaga sobre los servidores públicos que habrían realizado las conductas descritas y examina si es constitutiva de falta disciplinaria'.