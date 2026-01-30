El pasado 28 de enero la empresa tecnológica multinacional china Xiaomi lanzó en Colombia la Serie Redmi Note 15, conformada por cinco modelos de celular que van desde el Redmi Note 15 hasta el Note 15 Pro+ 5G.

Xiaomi Fan este es tu acceso al lanzamiento de la Serie Redmi Note 15 ⚡

Entra al link y regístrate para vivir la experiencia titán.https://t.co/HxnbJMAEnT pic.twitter.com/7bIEwVGqbc — Xiaomi Colombia (@XiaomiColombia) January 16, 2026

Con esta serie, la compañía Xiaomi se mantiene en el top de celulares gama media, con precios asequibles y diseños modernos.

El fundador del gigante tecnológico chino, Lei Jun, indicó hace unos meses que la estrategia de alta gama de la empresa ya lleva cinco años en investigación y desarrollo, con una inversión acumulada de más de 100.000 millones de yuanes, unos 14.044 millones de dólares.

De la familia del Redmi Note 15, uno de los que se perfila con mayor demanda es el 15 Pro 5G por su relación calidad-precio. Esto lo hace ideal para las personas que necesitan un celular con buenas capacidades, pero que no cueste una fortuna.

Xiaomi Redmi 15 Pro 5G.

El modelo Redmi 15 Pro 5G salió en los colores negro, azul glaciar y titanio. Entre las especificaciones más importantes tiene un procesador MediaTek Dimensity 7400-Ultra, lo que le otorga al dispositivo rapidez, eficiencia energética y calidad gráfica para un uso regular.

Además, cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, lo que se traduce en una aceptable capacidad para las aplicaciones y archivos que suele acumular la mayoría de usuarios en su celular.

Otra de las características interesantes es la capacidad de la batería, 6.500 mAh, que permite un uso de más de 24 horas.

Para muchos usuarios lo más importante es la cámara, pues disfrutan captar los momentos especiales de su vida para luego compartirlos en redes sociales. Para ellos la buena noticia es que el Redmi 15 Pro 5G cuenta con una triple cámara trasera: la principal es de 200 megapíxeles, la ultra gran angular es de 8 MP y la de grabación de video de hasta 4K.

Para brindar mayor seguridad, el dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en pantalla y desbloqueo facial con AI.

En Colombia, este celular ronda el precio de $ 1.699.900, según se observa en el sitio web de Xiaomi.