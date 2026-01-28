Uno de los iPhone más recordados del mercado es el 5s. Revolucionó el mundo y sorprendió a todos por su pantalla de 4 pulgadas y su Touch ID. Fue presentado en 2013 y desde hace unos siete años había quedado en el olvido, hasta este 2026.

Apple decidió generar actualizaciones para este dispositivo y unos cuantos más, que no se actualizaban desde que salió el iOS 13. El parche de actualización también se generó para el iPod touch (6 Gen) y el primer iPad Air.

Además de desplegar iOS 26.2.1 para los iPhone más actuales, la compañía de la manzana lanzó una serie de actualizaciones para versiones antiguas de su sistema operativo. En concreto, para iOS 18, iOS 16, iOS 15 e incluso iOS 12, además de para iPadOS 15, iPadOS 16 y iPadOS 18.

Apple en su página web no detalla cuáles son las correcciones concretas dentro de las actualizaciones, pero se conoció que trae parches de seguridad para proteger a dispositivos antiguos de las posibles vulnerabilidades a las que quedaron expuestas en las últimas versiones.

Lista de los modelos que recibieron actualizaciones:

iOS 12.5.8: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air (1ª gen), iPad mini 2, iPad mini 3, iPod touch (6ª gen).

iOS 15.8.6: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ª gen - 2016), iPhone 7, iPhone 7 Plus.

iOS 16.7.13: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X.

iOS 18.7.4: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR y otros iPhone posteriores que no se hayan aún actualizado a iOS 26.

iPadOS 15.8.6: iPad Air 2, iPad mini (4ª gen.), iPod touch (7ª gen.).

iPadOS 16.7.13: iPad (5ª gen), iPad Pro (9,7″), iPad Pro (12,9″ - 1ª gen).

iPadOS 18.7.4: iPad (7ª gen.) y otros iPad posteriores que no se hayan aún actualizado a iPadOS 26.

Pasos para actualizar los iPhones

Abre Ajustes en el iPhone o iPad.

Ve al apartado ‘General’.

Entra en ‘Actualización de software’.

Espera a que aparezca la actualización y pulsa en ‘Descargar e instalar’.