La inteligencia artificial (IA) se convirtió en una aliada cotidiana en la vida de los usuarios en todo el mundo y en Colombia.

¿Tiene una mala conexión wifi en el celular? Haga estos ajustes para que navegue con velocidad

Nueva función de Instagram: ¿Cómo activar ‘Mapa’ para compartir la ubicación con usuarios?

Estas son las 3 aplicaciones que expertos recomiendan eliminar del celular para evitar robos o estafas

Desde asistentes virtuales hasta herramientas que editan fotos o traducen conversaciones en tiempo real, la IA ya impulsa la forma en que los colombianos trabajan, aprenden y se comunican.

En el último año, su adopción ha crecido de gran forma en sectores como la educación, la salud y las telecomunicaciones.

Shutterstock/Shutterstock Desde asistentes virtuales hasta herramientas que editan fotos o traducen conversaciones en tiempo real, la IA ya impulsa la forma en que los colombianos trabajan, aprenden y se comunican.

En ese contexto, Samsung ha sido una de las marcas que más ha contribuido a generalizar el acceso a esta tecnología, integrándola en millones de dispositivos que hoy acompañan el día a día de los usuarios.

Y es que según datos de la empresa surcoreana, más del 87% de los usuarios Galaxy en el país ya utilizan funciones de IA como Círculo de Búsqueda, el teclado inteligente o el editor de fotos con IA.

Cortesía Samsung ha sido una de las marcas que más ha contribuido a generalizar el acceso a esta tecnología, integrándola en millones de dispositivos que hoy acompañan el día a día de los usuarios.

Llegó a Colombia el Galaxy S25 FE, los Galaxy Buds3 FE y la serie Galaxy Tab S11

Samsung Electronics anunció la llegada al mercado colombiano de su nuevo portafolio de dispositivos potenciados por Galaxy AI: el Galaxy S25 FE, los Galaxy Buds3 FE y la serie Galaxy Tab S11.

Con estos lanzamientos, la marca confirma su visión de un ecosistema conectado e inteligente, donde cada dispositivo, desde un smartphone hasta una tableta o unos audífonos, se integra para ofrecer experiencias más intuitivas, fluidas y productivas.

Cortesía Samsung lanzó en Colombia el Galaxy S25 FE, los Galaxy Buds3 FE y la serie Galaxy Tab S11.

El nuevo Galaxy S25 FE generaliza las funciones de inteligencia artificial presentes en los equipos insignia de la marca. Con One UI 8 y Galaxy AI, este dispositivo permite editar fotografías con Generative Edit, transformar cualquier video en cámara lenta con Instant Slow-mo y resumir información o traducir conversaciones en tiempo real gracias a Live Translate y Circle to Search.

Su cámara principal de 50 MP y la frontal de 12 MP, impulsada por el motor ProVisual Engine, ofrecen imágenes más nítidas incluso en condiciones de baja luz, gracias a la tecnología Nightography. Además, cuenta con una batería de 4.900 mAh, carga súper rápida de 45 W y un diseño elegante con acabados premium.

Cortesía El nuevo Galaxy S25 FE generaliza las funciones de inteligencia artificial presentes en los equipos insignia de la marca.

Por su parte, los Galaxy Buds3 FE llegan con mejoras significativas en audio y comodidad. Su nuevo altavoz de mayor diámetro ofrece un sonido más profundo y envolvente, complementado con 360 Audio y cancelación activa de ruido (ANC).

Gracias a su integración con Galaxy AI, los usuarios pueden acceder a funciones como Interpreter para traducciones en tiempo real y al asistente Gemini directamente desde los audífonos.

Google cumple 27 años: ¿Cómo dos estudiantes universitarios crearon el navegador más famoso?

También incorporan controles táctiles intuitivos, sincronización rápida entre dispositivos Galaxy y un diseño minimalista disponible en negro y gris con acabado mate.

Cortesía Los Galaxy Buds3 FE llegan con mejoras significativas en audio y comodidad.

Asimismo, la serie Galaxy Tab S11, que incluye los modelos S11 Ultra y S11, se presenta como la tableta más ligera y potente de Samsung hasta la fecha. Equipada con herramientas como Asistente de escritura y Drawing Assist, permite ajustar el tono de textos o convertir bocetos en imágenes detalladas con ayuda de la IA.

Su S Pen rediseñado y la experiencia mejorada de Samsung DeX transforman la tablet en una verdadera estación de trabajo móvil, ideal para profesionales y creadores de contenido.

Cortesía La serie Galaxy Tab S11, que incluye los modelos S11 Ultra y S11, se presenta como la tableta más ligera y potente de Samsung hasta la fecha.

Además, incorpora Gemini Live, una función que brinda interacciones en tiempo real basadas en lo que el usuario ve en pantalla, y Galaxy AI optimizado para pantallas grandes.

Es decir, con este ecosistema integrado, una foto capturada con el S25 FE puede editarse en la Tab S11 mientras la música suena desde los Buds3 FE, todo sincronizado bajo la interfaz One UI 8.

Paso a paso para activar el modo ‘Batman’ en WhatsApp

La inteligencia de Galaxy AI combina cámaras de hasta 200MP, FlexCam para ángulos imposibles, video en 8K con calidad de cine y diseños innovadores y ultradelgados.

Y por seguridad, no debe preocuparse porque incorporan soluciones como Knox Vault y KEEP, que protegen los datos personales en todo momento.