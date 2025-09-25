Para los amantes de los superhéroes llegó una innovadora experiencia que transformará WhatsApp, se trata del ‘modo Batman’, un estilo inspirado y personalizado en el hombre murciélago, el cual transforma íconos, el fondo de pantalla y hasta el teclado de su dispositivo.

Los fanáticos del universo de DC pueden acceder a esta personalización externa, que aunque no es una función oficial de WhatsApp le permitirá sumergirse en el mundo de los superhéroes.

Sin embargo, si decide aplicarla será bajo su propia responsabilidad, ya que la plataforma no recomienda el uso de aplicaciones de terceros. Para esta transformación requiere un teléfono Android; tres imágenes de Batman en formato cuadrado, horizontal y vertical; y de la app Nova Launcher, que podrá descargar en Google Play.

Paso a paso para el ‘modo Batman’

Primero debe abrir la aplicación Nova Launcher y buscar el ícono de WhatsApp, mantenga presionado hasta que se despliegue el menú y escoja la opción editar.

Posteriormente seleccione el logo, después las fotos y escoja la imagen cuadrada de Batman. Confirme el cambio dándole clic en ‘Listo’. Con esto cambiará el ícono de WhatsApp.

Si desea modificar el fondo de pantalla, debe abrir WhatsApp y tocar los tres puntos de la esquina superior derecha, darle clic en ajustes, chats y fondo de pantalla.

Luego selecciones ‘Cambiar’, y después en ‘Mis fotos’. Para este paso elija la foto vertical de Batman y ajústela, finalice con ‘establecer fondo de pantalla’.

Si además, quiere personalizar el teclado con este modo superhéroe, deberá ingresar a cualquier chat y abrir el teclado. Luego dele clic en el icono de engranaje y escoja ajustes del teclado. Haga clic en ‘Tema’, luego ‘Mis Temas’ y seleccione la imagen horizontal de Batman.

Finalmente, ajuste el brillo y tamaño según su preferencia y presione ‘Listo’ para que el modo quede activado.