Los usuarios que están acostumbrados a utilizar la plataforma de streaming Netflix en los dispositivos móviles deberán verificar el modelo de su equipo, debido a que algunos ya no reciben actualizaciones.

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Netflix, consolidada como una de las plataformas preferidas para ver series y películas sin necesidad de ajustarse a horarios ni depender de un televisor, indicó que hay dispositivos móviles que ya no resisten sus actualizaciones, por lo que será imposible abrir la aplicación en los mismos.

El auge de esta plataforma de streaming en móviles responde a la búsqueda de comodidad y movilidad, debido a que se puede ver contenido en el transporte público, en tiempo de espera, durante viajes, etc., convirtiendo así al teléfono en una herramienta clave de entretenimiento personal. Con unos pocos clics es posible acceder a una amplia variedad de contenido en cualquier momento.

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Sin embargo, con el paso de los años, la app se ha actualizado para ofrecer un mejor rendimiento, lo que ha implicado de algunos modelos de celulares dejen de ser compatibles por su sistema operativo

Listado de celulares que ya no son compatibles con Netflix

Samsung Galaxy S5

LG G4

Asus ZenFone 2

Sony Xperia M4 Aqua

HTC One M8

Motorola Moto X

Huawei Ascend Mate 7

Asimismo, el centro de ayuda de la plataforma advirtió también que Netflix podría no estar disponible en algunos televisores y dispositivos de streaming fabricados antes de 2015.

En el caso de Apple, la versión más reciente de la aplicación solo está disponible para iPhone y iPad con iOS o iPadOS 18 o versiones posteriores, por lo que es clave revisar qué sistema operativo tiene su equipo.

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Sin embargo, Netflix señaló que quienes hayan descargado la app previamente pueden volver a instalarla en dispositivos con iOS 9 o superior.