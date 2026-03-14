El reconocido cantante vallenato Elder Dayán Díaz presenta “Abrázala – Versión Salsa”, una nueva interpretación de la emotiva canción de su álbum El Cantor, composición del destacado autor Wilfran Castillo, que ahora cobra nueva vida en una colaboración especial con el cantante salsero Fredy Manuel.

La iniciativa nace como una apuesta musical conjunta entre ambos artistas, quienes decidieron llevar esta historia al ritmo de la salsa, fusionando el sentimiento del vallenato con la energía de la música tropical.

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Para Fredy Manuel, nacido en Ciénaga, Magdalena, este lanzamiento representa un momento muy especial en su carrera. El artista, que ha venido construyendo su camino en la salsa con disciplina y perseverancia, ve materializado un sueño al compartir esta canción junto a Elder Dayán, un intérprete al que admira profundamente y quien además ha respaldado este proyecto desde sus plataformas oficiales.

“Es una alegría muy grande poder grabar con Elder Dayán. Siempre he admirado su carrera y que hoy él se sume a este lanzamiento conmigo es algo muy especial. ‘Abrázala’ es una canción muy bonita y llevarla a la salsa fue un reto que hicimos con mucho respeto por la obra”, expresó Fredy Manuel.

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Con este lanzamiento, Elder Dayán Díaz continúa apostándole a la evolución de su música y al encuentro entre géneros, presentando al público una versión fresca de “Abrázala”, que promete conquistar nuevos oyentes.

La canción estará disponible en todas las plataformas digitales este jueves 12 de marzo, para que el público disfrute esta unión musical que conecta el vallenato y la salsa.