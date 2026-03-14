Los artistas vallenatos Checho Bula y Andrés Araujo, ambos nacidos en Valledupar, presentan oficialmente su nuevo trabajo musical titulado “El Combo Live”, una producción en vivo que captura la energía, la esencia y la conexión directa con el público que caracteriza al vallenato moderno.

“El Combo Live” es un álbum grabado completamente en vivo con público real, logrando transmitir la emoción y la autenticidad de una verdadera parranda vallenata.

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La producción incluye cinco canciones, entre las que se destacan “Un Nuevo Amor”, “Quiero Mujeres” y “Voy Con Todo”, temas que reflejan el estilo fresco, alegre y auténtico del proyecto musical que lideran Checho Bula y Andrés Araujo.

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Durante la grabación del álbum se contó con la presencia de reconocidos influencers de la región Caribe, quienes acompañaron la jornada musical y han mostrado su respaldo al proyecto, contribuyendo a amplificar el alcance de esta propuesta dentro del público joven y digital.

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Con este lanzamiento, Checho Bula y Andrés Araujo reafirman su apuesta por seguir llevando el vallenato a nuevas audiencias. Los artistas ya proyectan una gran gira musical que incluirá presentaciones en la capital del país, Bogotá, así como en diferentes ciudades de la costa norte de Colombia, consolidando su crecimiento dentro de la escena vallenata nacional.

“El Combo Live” representa una nueva etapa en la carrera del dúo, apostándole a una propuesta que mezcla tradición, energía en vivo y una conexión directa con el público.