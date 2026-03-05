Colombia se alista para la undécima edición del Burger Master, el reconocido evento gastronómico que reunirá a restaurantes de todo el país entre el 20 y el 26 de abril de 2026.

La organización anunció que ya están abiertas las inscripciones para las hamburgueserías interesadas en participar en esta competencia que cada año moviliza a miles de comensales.

Abren inscripciones para el Burger Master 2026

El certamen, que se ha consolidado como una de las iniciativas gastronómicas más populares del país, invita a restaurantes y emprendimientos a registrar sus propuestas de hamburguesas para competir durante la semana del festival.

Las hamburgueserías interesadas pueden completar el proceso de registro a través del formulario habilitado por la organización: https://master.fillout.com/bm2026

El evento fue creado por el influenciador gastronómico Tulio Zuloaga, quien recordó el origen del proyecto en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Hace más de diez años nos dijeron que era imposible, que nadie haría filas por una hamburguesa, que los cocineros no competirían, que el país jamás se uniría alrededor de una mesa, y menos por una hamburguesa. Pero ocurrió, y juntos convertimos esta iniciativa en una fiesta nacional”.

El impacto económico del Burger Master

Con el paso de los años, el Burger Master se ha convertido en una vitrina importante para restaurantes y emprendimientos gastronómicos en Colombia.

En su edición más reciente, el evento registró la venta de 3.349.210 hamburguesas en todo el país, lo que representó una inyección económica superior a 80.000 millones de pesos para el sector gastronómico en apenas una semana.

Según su creador, la iniciativa ha impulsado la creatividad de chefs y cocineros que buscan conquistar al público con combinaciones innovadoras.

“Los más grandes aceptaron el reto. Los maestros encendieron sus cocinas y crearon las hamburguesas más impresionantes… y entonces millones de personas salieron a buscar la mejor hamburguesa de Colombia”.

El público elige la mejor hamburguesa

Como en ediciones anteriores, los comensales serán quienes definan cuáles son las mejores hamburguesas del país.

Durante la semana del evento, los participantes podrán recorrer distintos restaurantes, probar las propuestas creadas especialmente para el Burger Master 2026 y votar por sus favoritas a través de las plataformas digitales del certamen.

La dinámica convierte al festival en una ruta gastronómica nacional que cada año atrae a miles de personas interesadas en descubrir nuevas propuestas culinarias.