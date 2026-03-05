Mientras el mundo sigue explorando ‘Algo tú’, la nueva colaboración entre Shakira y Beéle, estrenada la noche de este miércoles, muchos se preguntan quienes hacen parte del equipo de músicos que ayudó a darle identidad caribeña al proyecto. Entre ellos está el percusionista y gaitero barranquillero Tato Marenco, conocido por su trabajo en la preservación de los ritmos tradicionales del Caribe colombiano.

El músico, que además acompañó a Shakira en la tarima cuando interpretó Te olvidé durante los conciertos del 20 y 21 de febrero en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, en medio de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, también hizo parte del proceso que rodea este nuevo sencillo.

Ese folclor no solo se hace presente en el video lyric que fue publicado por Shakira en Youtube, sino también en el sonido de la canción.

“Yo diría que la gaita y los sonidos ancestrales se pegaron. Todo lo que viene ahora estará impregnado con esos sonidos. Tengo cosas que todavía no han salido y todo el mundo está pidiendo ese tipo de colores orgánicos”.

Desde hace más de un año, Marenco viene trabajando con Álex Castillo, productor de Shakira, explorando cómo integrar esos sonidos tradicionales en nuevas producciones.

“Llevo más o menos un año y pico trabajando con Álex Castillo, experimentando. Yo mando varias ideas y ahí van escogiendo y armando. Si escuchan la gaita en la canción, está mezclada con otros efectos, no es pura pura, pero la inspiración está ahí”.

También señaló que los tambores del tema evocan ritmos del Caribe. “Tienen garabatos, chalupas. La cosa viene fuerte con el folclor, y todo eso también es influencia de lo que venimos mostrando sobre los ritmos del Caribe colombiano”.

El músico recuerda que el intercambio creativo con el equipo de Shakira se fortaleció cuando el productor visitó Barranquilla.

“Cuando Álex estuvo en Barranquilla el año pasado compartimos bastante. Le hice un poco de pedagogía sobre los ritmos del Caribe colombiano”.

También destacó su encuentro con Beéle, con quien coincidió en Nueva York. “Beéle es un amante del folclor. Es fanático de Totó la Momposina. Cuando nos conocimos en Nueva York, en septiembre, él estaba claro en el tema de las raíces. Imagínate, se encuentra conmigo, que esa es mi cuna”.

Incluso adelantó que vienen nuevos proyectos con esa misma esencia. “Estamos trabajando cositas de folclore que van a salir. No te puedo contar todavía, pero eso viene fuerte”.

El video lyric resalta a Barranquilla

Aunque el video oficial aún no ha sido publicado, este miércoles Shakira estrenó en YouTube un video lyric animado que deja ver algunos guiños a Barranquilla y al lugar donde se grabó parte del videoclip.

En la animación aparece la Galería a Cielo Abierto de Barrio Abajo, escenario donde se rodaron varias escenas del video. Allí se ve una chiva rumbera con el letrero “Barranquilla”, protagonista de una secuencia animada en la que un gorila se sube al vehículo, intenta encenderlo, lo golpea varias veces y finalmente logra arrancarlo.

La chiva comienza entonces a recorrer las calles de Barrio Abajo, mientras la historia avanza entre murales y colores del sector. En medio del trayecto, cuando suena la gaita en la canción, aparecen marimondas que saltan rodeadas de papeles de colores morados y blancos, moviéndose al ritmo de los tambores,