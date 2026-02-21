En la mañana de este sábado 21 de febrero, a las 11:45 a. m., se confirmó el fallecimiento del gran maestro Willie Colón, ‘El Malo’ de la salsa, como era conocido este neoyorquino de ascendencia puertorriqueña. El mundo de la salsa está de luto por su partida.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la familia del reconocido músico anunció su deceso este sábado, en Nueva York, que habría sido a causa de complicaciones respiratorias. En el mensaje, agradecen las muestras de apoyo y solicitan respeto por su privacidad en medio del duelo.

Willie Colón, de 75 años de edad, era conocido por haber formado parte de los dúos Willie Colón & Héctor Lavoe y Willie Colón & Rubén Blades, siendo considerado como uno de los intérpretes más influyentes en la historia de la salsa.

¡Aunque haya muerto, su legado seguirá más vivo que nunca!

En medio de su fallecimiento, han circulado en redes sociales varios videos del cantante, en los que agradece a su público por tanto cariño. En particular, ha conmovido un videoclip donde el ‘El Malo’ de la salsa manifiesta que ese quizá sería su último concierto, y se despide “muy agradecido” por el acompañamiento de sus fans a lo largo de su carrera.

“Esto puede ser mi último concierto. No porque me voy a morir primero, o se pueden ustedes morir antes, yo no sé, pero por muchas razones yo quiero tomar esta oportunidad para darte las gracias. Darle las gracias a todos ustedes. Algunos de ustedes me acompañaron desde los bares de mala muerte en el barrio, hasta los clubes en Broadway y las fiestas en sus pueblos. Ustedes me acompañaron y yo los acompañé”, dijo Colón, muy emotivo.

Manifestó además, bastante conmocionado y vestido con un traje de gala, que “ustedes me hicieron una estrella a mí. Y por eso estoy agradecido y orgulloso y me siento muy dichoso. Gracias”, finalizó sus palabras, en medio del que sería uno de sus últimos conciertos.