La freidora de aire se ha consolidado como uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares. El ahorro de tiempo y la posibilidad de cocinar sin estar muy pendiente la ha convertido en parte esencial de las viviendas modernas.

Sin embargo, el poder cocinar casi todo en este electrodoméstico también genera acumulación de grasa, lo que al mismo tiempo también produce olor a comida permanentemente.

Es por eso que mantenerla limpia es importante, no solo para mejorar los resultados al cocinar, también alarga su vida útil. Esta tarea del mantenimiento es sencilla, pero aún existen dudas sobre cómo hacerlo. Expertos en el tema coinciden en que una limpieza regular es clave para prevenir averías y conservar el aparato en buen estado.

Uno de los trucos más sencillos para mantener la freidora de aire limpia es colocar papel para hornear en el interior antes de cocinar. Este truco reduce la acumulación de restos de comida y grasa y también facilita la limpieza posterior.

Para después de cocinar, muchos expertos han recalcado que no es necesario usar químicos para limpiar la freidora. Basta con un paño con agua caliente y un poco de jabón para lavar platos. Y para las manchas incrustadas, un poco de bicarbonato de sodio.

Otro de los consejos de los expertos para una buena limpieza es esperar a que la freidora esté fría, es decir, que haya pasado un buen tiempo después de cocinar.

Es importante nunca mojar o dejar que le caiga agua a las partes electrónicas de la freidora.

Paso a paso para limpiar la freidora de aire con bicabornato de sodio, según ChatGPT

Desconéctala y deja que se enfríe

Nunca la limpies caliente. Desconéctala y espera a que esté totalmente fría.

Retira las piezas desmontables

Saca la canastilla y la bandeja. Estas son las que más grasa acumulan.

Prepara la mezcla de limpieza

En un recipiente mezcla

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

Un poco de agua tibia hasta formar una pasta espesa (tipo crema).

Aplica el bicarbonato

Con una esponja suave o un cepillo de dientes viejo:

Unta la pasta en las zonas con grasa

Evita esponjas metálicas para no rayar

Déjala actuar 10–15 minutos.

Frota y enjuaga

Frota suavemente y retira con agua tibia.Si queda residuo, usa un paño húmedo.

Limpia el interior de la freidora

Humedece un paño con agua tibia

Espolvorea un poco de bicarbonato en el paño

Limpia las paredes internas sin mojar resistencias

Nunca eches agua directamente dentro.

Seca bien y arma de nuevo

Sécalo todo con un paño limpio o deja secar al aire antes de volver a usarla.

Tips extra

Si hay olor fuerte, añade unas gotas de vinagre blanco al enjuague final.

Limpia después de 3–4 usos para evitar acumulación de grasa.

Para mantenimiento rápido: pasa un paño húmedo tras cada uso.