Antes de que se conocieran los grandes ganadores de la 83ª edición de los Globos de Oro, el pasado domingo 11 de enero, decenas de celebridades -incluyendo los nominados- posaron en la alfombra roja con sus vestidos de gala y algunas concedieron entrevistas previo al evento principal.

El ‘look’ sobrio fue el que predominó en la alfombra roja, con el negro como el color protagonista de los atuendos de la gran mayoría de famosos. Por esta razón hubo dos mujeres que destacaron por sus ‘arriesgados’ diseños.

Fueron Jennifer Lawrence y Jennifer López las que resaltaron por presentar propuestas diferentes con sus vestidos. Ambas optaron por la transparencia, contrastando maravillosamente con los ‘looks’ oscuros.

EFE/EPA/CHRIS TORRES/EFE Jennifer Lawrence en los Globos de Oro 2026.

Jennifer Lawrence, nominada por ‘Die My Love’ (Mátate, amor), deslumbró en la alfombra roja con un diseño de Givenchy de Sarah Burton, con bordados florales en tonos verdes y rosados.

La actriz estadounidense, de 35 años, acompañó su estilismo con una chaquetilla abullonada y un clutch, todo bordado en sintonía.

Para dejarle todo el protagonismo al vestido, Jennifer Lawrence optó por un maquillaje sencillo, que solo resaltara su belleza natural, y llevó el cabello suelto, sin grandes ondas, pero tampoco completamente liso.

Por su parte, Jennifer López, que presentaba uno de los premios de la noche, tiró de archivo con un diseño de Jean Louis Scherrer de Alta Costura que apostó fuerte por la transparencia y con estratégicos bordados de brocados barrocos en tono chocolate rematado por pliegues de tul.

‘Una Batalla Tras Otra’ conquistó los Globos de Oro

‘Una Batalla Tras Otra’ hizo honor a su nombre y conquistó una noche pronosticada para su victoria en los Globos de Oro, al alzarse con cuatro premios en las categorías de cine en comedia o musical en una gala que por segundo año consecutivo mostró su admiración al cine brasileño gracias a ‘El Agente Secreto‘.

La película de Paul Thomas Anderson, que sigue a un exrevolucionario que se ve obligado a rescatar a su hija adolescente de su antiguo némesis, se hizo con los premios a mejor película, mejor dirección, mejor actriz de reparto para Teyana Taylor y mejor guión.

Anderson le arrebató al mexicano Guillermo del Toro la oportunidad de conseguir su segundo Globo de Oro en el apartado de dirección con la adaptación de su obra literaria ‘Frankenstein’.