El inicio de las Novenas en el Centro de Rehabilitación El Buen Pastor de Barranquilla no fue una jornada cualquiera. Allí se vivió una actividad cercana, emotiva y llena de esperanza, pensada especialmente para las mujeres pospenadas y para aquellas internas que están próximas a recuperar su libertad.

El encuentro se realizó gracias a la invitación de la Fundación Hogar Azul, liderada por su directora Marta Nazzar, y se desarrolló en el marco del inicio de las Novenas al bordillo, encabezadas por el Rey Momo de la 44, Luis Mauricio Aragón.

Además, hizo parte de la iniciativa “Tú Puedes”, un programa que cuenta con el apoyo de la Gobernación del Atlántico y que busca ayudar a las mujeres que han estado privadas de la libertad a prepararse para su regreso a la sociedad, fortalecer sus habilidades y abrirles nuevas oportunidades de vida.

La jornada contó con la presencia del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; el alto consejero para la Convivencia, Manuel Díaz; y la directora del centro carcelario, Ofelia Díaz, quienes enviaron un mensaje de acompañamiento y compromiso con estos procesos de transformación y reinserción social.

Uno de los momentos más especiales fue el espacio musical y espiritual. El Rey Momo de la 44, acompañado por los artistas Akanny, Linica y Mike Rodríguez, interpretó en vivo la canción Padre Nuestro, por primera vez dentro de este lugar.

Fue un acto cargado de fe y emoción, que llevó un mensaje de unión, aliento y esperanza a las mujeres que participaron. Para él, compartir esta mañana navideña significó un honor y una experiencia que quedará grabada en su memoria.

“Como Rey Momo del Carnaval fue un honor poder compartir con estas mujeres una mañana navideña de alegría, canto y esperanza. Junto a Akanny, Linica, Mike Rodríguez y mi voz, tuvimos el privilegio de interpretar en vivo, por primera vez, en este espacio la canción ‘Padre Nuestro’, llevando un mensaje de fe, aliento y unión. Fue un momento muy lindo que quedará para siempre en mi memoria”.

Durante el recorrido, los invitados conocieron la feria artesanal organizada por las internas, donde ellas mostraron los productos que elaboran dentro del centro y hablaron de los proyectos educativos que desarrollan en las aulas. Hubo espacios para conversar, escuchar sus historias y reconocer el esfuerzo que hacen día a día por construir un mejor futuro.

También se pudieron apreciar las mejoras que ha tenido el Centro de Rehabilitación El Buen Pastor en los últimos años, gracias al trabajo de su equipo directivo y al apoyo institucional, enfocado en brindar condiciones más dignas y mayores oportunidades de aprendizaje.

La jornada cerró con un ambiente marcado por el espíritu navideño y el sentido social. Los organizadores y participantes agradecieron a la Fundación Hogar Azul, a la Gobernación del Atlántico y a los artistas que se sumaron a esta actividad, que demostró que la música, la fe y la solidaridad pueden convertirse en herramientas para devolver la esperanza y la confianza en el futuro de estas mujeres.