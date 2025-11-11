Aunque parezca un poco fuera de lo común, las personas solteras celebran su independencia todos los 11 de noviembre.

El Concurso Nacional de Belleza revela el destino internacional de la Señorita Colombia 2024

Así es la nueva especie de abeja que descubrieron en Australia: “Tiene un aspecto demoníaco”

Muere el célebre actor japonés Tatsuya Nakadai, habitual en el cine de Kobayashi y Kurosawa

Se llama el Día del Soltero y es un día invita a valorar la libertad emocional, la autenticidad y el disfrute personal sin “depender” de una relación amorosa.

Expertos en la psicología destacan que la soltería no está exenta de desafíos. Según Julio García, especialista en habilidades sociales de la Fundación Casaverde, quienes viven solos “suelen establecer menos lazos de comunicación y, en ocasiones, anhelan una mayor conexión social”.

Seva Levitsky Expertos en la psicología destacan que la soltería no está exenta de desafíos.

Pese a ello, García afirma que la soltería elegida puede ser una etapa muy positiva para fortalecer la autoestima y la madurez emocional.

¿Por qué se celebra el Día del Soltero?

El origen de esta celebración se remonta a 1993, en la Universidad de Nanjing, en China, donde un grupo de estudiantes decidió intercambiar regalos para reivindicar su estado civil.

Lo llamaron Guanggun Jie, una expresión que se traduce como “el día del soltero”. El 11 de noviembre no fue una elección al azar.

Día del Soltero o Guanggun Jie(en chino simplificado pinyin, Guānggùn Jié) festividad conmemorada en Chinapara celebrar el orgullo de ser soltero. Se celebra el 11 de noviembre de cada año, 11/11 fue escogida por el hecho de que el número uno representa a una persona sola. pic.twitter.com/vlavciAFIw — El profe de Psicologia J&C 🇲🇽☕️🌹 (@jcgtzceja) November 11, 2025

En la cultura china, los números tienen un fuerte simbolismo y el 11/11 representa la figura del “uno”, es decir, de una persona sola. Al repetirse cuatro veces, simboliza la unión de individuos independientes que se reconocen y celebran a sí mismos.

El Día del Soltero se considera lo contrario al Día de San Valentín. En muchos países asiáticos se organizan eventos, actividades sociales y hasta citas a ciegas para quienes buscan compartir su independencia sin presiones.