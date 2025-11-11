El Concurso Nacional de Belleza (CNB) anunció oficialmente el certamen internacional en el que participará Catalina Duque, actual Señorita Colombia 2024. La reina llevará la bandera del país al Miss International, considerado uno de los concursos de belleza más reconocidos y tradicionales a nivel mundial.

Por su parte, Vanessa Pulgarín será la representante de Colombia en Miss Universo 2025, evento que se celebrará en Tailandia, tras haber sido seleccionada por el formato televisivo de RCN.

Con esta decisión, el CNB reafirma su compromiso con la proyección internacional de sus ganadoras y su capacidad de adaptarse a los cambios en el panorama global de la belleza, sin dejar de lado su legado histórico.

El anuncio tuvo lugar durante la 90.ª edición del Concurso Nacional de Belleza, que se celebra desde el 10 de noviembre en Cartagena. Este comunicado marca un nuevo rumbo para la organización, que busca fortalecer su presencia en certámenes distintos a Miss Universo.

La agenda oficial del CNB 2025 comenzó este lunes con la tradicional entrega de las llaves de la ciudad de Cartagena de Indias, ceremonia que destacó por su elegancia y simbolismo, dando inicio a una nueva edición del evento más representativo de la belleza colombiana.

Agenda

Durante la semana, las aspirantes participarán en los actos más emblemáticos del certamen. Este martes, las reinas participarán en la sesión solemne del Acta de Independencia en el Centro de Convenciones de Cartagena (auditorio Getsemaní), de 8 a 10 a.m. En la tarde, visitarán la Casa Sede del CNB en el Parque de Bolívar, y luego disfrutarán del tradicional Cañonazo. La jornada cerrará con un desfile para los empleados del Hotel Hilton y una cena privada con su gerente.

El miércoles, la agenda contempla una visita a Aluna, un almuerzo en la Escuela Naval, y por la noche, uno de los eventos más esperados: el Desfile de Traje Artesanal ‘Un país hecho a mano’ – ‘Colombia Biodiversa’, que se llevará a cabo en la Plaza de la Proclamación, destacando el talento de los artesanos colombianos.

El jueves 13 de noviembre, las candidatas se unirán al Desfile de Fiestas de la Independencia, recorriendo la Avenida Santander con trajes alusivos a la cultura nacional.

El viernes 14, continuarán con actividades especiales como la visita a la Joyería Caribe y el Festival Náutico de la Independencia, que tendrá lugar en la Bahía de Cartagena, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

El sábado 15, llegará uno de los momentos decisivos del certamen: el desfile y entrevista privada ante el jurado, quienes evaluarán las fortalezas, el carisma y la elocuencia de las aspirantes al título de Señorita Colombia 2025.

El domingo 16, las reinas competirán por la banda de Reina de la Policía, en un evento matutino en el Hotel Hilton, y en la tarde se realizará el esperado Desfile de Elegancia Primatela y traje de baño “Las más bellas por Colombia”, también en el Salón Bolívar del Hilton.

El certamen culminará el lunes 17 de noviembre, con la gran velada de elección y coronación de la nueva Señorita Colombia, quien representará al país en el exterior.

Finalmente, el martes 18, la ganadora protagonizará la tradicional foto al lado de la palenquera en la playa del Hotel Hilton, y ofrecerá su primera rueda de prensa oficial en el Bar Society del mismo hotel.

La representante del Atlántico, Valentina Olano Wightman, se mostró dichosa de poder estar en territorio cartagenero para comenzar a vivir días felices y también retadores. “Estoy muy ansiosa y orgullosa de representar a mi departamento, soy una mujer que llega aquí decidida a ir por el título de Señorita Colombia y me he preparado a conciencia para logar este objetivo. Vengo de una familia de reinas, mi madre Karen Wightman Corredor, hace 40 años fue virreina de este concurso y he venido con el compromiso de ganar”, dijo la teóloga, consejera y relacionista pública.

Olano Wightman de 23 años, además de liderar labores sociales, sueña con trabajar en favor de la comunidad hispana, sobre todo para despertar la fe y se acerquen más a Cristo.