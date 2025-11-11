Aunque el 11 de noviembre suele pasar desapercibido entre tantas conmemoraciones, también es el Día del Soltero, una fecha que gana fuerza en distintas partes del mundo. Lo que comenzó hace más de tres décadas como una idea universitaria en China, hoy se ha transformado en una jornada para celebrar la independencia, la libertad afectiva y el amor propio.

Lejos de ser una simple respuesta a San Valentín, esta celebración invita a mirar la soledad desde otro ángulo: como un espacio de bienestar y autodescubrimiento. En tiempos donde las redes sociales exaltan la vida en pareja, el Día del Soltero propone una pausa para valorar los vínculos que se construyen primero con uno mismo.

¿Cuál es el origen del Día del Soltero?

La efeméride nació en 1993, en la Universidad de Nankín, cuando un grupo de jóvenes decidió crear una fecha para honrar su soltería y contrarrestar la presión social que existía por casarse.

En aquel entonces, no tener pareja a los 30 años se consideraba un signo de fracaso. Hoy, la idea ha cruzado fronteras y se ha convertido en una celebración global.

¿Por qué escogieron el 11-11 como Día del Soltero?

El 11 de noviembre (11-11) no fue elegido al azar. En la cultura china, el número uno representa la individualidad. Cuatro unos juntos simbolizan la independencia de quienes viven o eligen su soltería, una coincidencia numérica que convirtió la fecha en un emblema para quienes valoran su libertad emocional.

Con el paso del tiempo, el Día del Soltero se expandió a otros países, combinando reflexión y, en algunos lugares, también consumo. En Asia, gigantes del comercio electrónico convirtieron la fecha en un evento de descuentos tan grande que hoy compite con el Black Friday o el Cyber Monday. Pero más allá de las ofertas, la esencia del 11-11 sigue siendo la misma: celebrar la autonomía personal.

La soltería como espacio de crecimiento y bienestar

Para la doctora María Clara Arbeláez, psicóloga de la Universidad de los Andes y directora de Avance Crecimiento Personal, la soltería puede ser una etapa de sanación emocional.

“Así como después de un trauma emocional las relaciones se ven afectadas por el miedo y la ansiedad, muchas personas evitan el compromiso no porque no quieran amar, sino porque temen revivir pérdidas o rechazos pasados”, explicó.

La especialista, con más de tres décadas de experiencia en orientación emocional, destaca que aprender a disfrutar de la propia compañía es una forma de fortalecimiento interior.

“Estar solo no equivale a estar incompleto. La soledad consciente permite reparar, conocerse y crear vínculos más sanos en el futuro”, afirmó.

Según Arbeláez, la soltería ofrece la posibilidad de cultivar la autonomía afectiva, es decir, la capacidad de mantener la estabilidad emocional sin depender de la validación externa. Priorizar los proyectos personales, cuidar la salud mental y desarrollar rutinas de autocuidado son pasos hacia un bienestar más sólido y auténtico.

Los estigmas que aún persisten sobre la soltería

Aun con los cambios culturales, la sociedad continúa ejerciendo presión sobre quienes deciden no tener pareja. La narrativa dominante sigue asociando la soltería con egoísmo o carencia afectiva, especialmente en el caso de las mujeres, históricamente juzgadas por su estado civil.

“La presión social por tener pareja genera más angustia que bienestar. Cuando se aprende a disfrutar la propia compañía, se gana libertad emocional y equilibrio interior”, subrayó la especialista.

Romper con esas ideas, dicen los expertos, requiere cambiar la manera en que entendemos las relaciones humanas: valorar la autonomía tanto como la unión, y reconocer que la soledad elegida también es una forma de amor propio.