La Corporación Tambores por la Paz invita a todos los amantes de la música tradicional al Primer Festival Nacional de Gaitas, que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2025 a partir de las 9:00 a.m. en la Plaza de la Plaza de la Paz, en Barranquilla.

El evento reunirá a reconocidos y talentosos grupos de gaitas, tanto profesionales como aficionados, entre ellos Los Gaiteros de Barranquilla y Gaiteros de Candelilla, quienes llenarán de ritmo y cultura el corazón del Atlántico.

Además, se realizará el Primer Concurso de Bailadores de Gaitas en Pareja, un espacio para celebrar la tradición y el folclor colombiano.

Juan Carlos Domínguez, Director de la Fundación Musical y Cultural Batá, organizador del evento dijo que: “El Primer Festival Nacional de Gaitas en Barranquilla tiene como propósito celebrar, preservar, difundir y fortalecer la Gaita Colombiana y la Identidad Cultural del Caribe, sirviendo como plataforma para la formación de nuevos talentos, el encuentro de los amantes de este género ancestral y la promoción de la música tradicional folclórica interpretada por los Grupos de Gaita Larga”.

Este evento será de carácter inclusivo, participativo y de acceso libre, dirigido a toda la ciudadanía.

De esta manera, se invita a todos los amantes del folclor costeño a que se sumen a este nuevo espacio cultural que nace con ánimo de perpetuarse dentro de la agenda anual de la capital del Atlántico.