Carnaval de Barranquilla fue galardonado en los Premios Gemas 2025, otorgados por Ultracem y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), con el reconocimiento especial Atlántico un ambiente sin fronteras por mérito profesional de calidad trayectoria y experiencia.

Lea El final de ‘Stranger things’ y un reparto de lujo para ‘Todo vale’, lo que llega en las series en noviembre

Este destacado galardón exalta los avances del programa Carnaval Sostenible, una estrategia integral que impulsa acciones para que la fiesta sea cada vez más consciente, responsable y alineada con los desafíos de la ciudad y el territorio, consolidándose como referente nacional en sostenibilidad para eventos culturales de gran impacto.

Carnaval de Barranquilla sustenta su visión de sostenibilidad en los “tres golpes” —económico, social y ambiental—, inspirados en la famosa canción de Totó La Momposina, con un guiño que integra a las comunidades, fortalece la economía local y además busca reducir los impactos ambientales. Una visión se desarrolla a través de cinco ejes estratégicos: Participación comunitaria, economía local y responsable, gestión de residuos, movilidad sostenible y eficiencia energética.

En el marco del evento, la reina del Carnaval de Barranquilla 2025, Michelle Char Fernández recibió el galardón en representación de la fiesta, acompañada por Luz Alejandra Aguilar, asesora de sostenibilidad de Carnaval de Barranquilla. Durante la entrega, Aguilar agradeció a los aliados del proyecto, “en especial a la CRA por su inmenso aporte y por el trabajo mancomunado que ha permitido avanzar en la transformación sostenible de Carnaval de Barranquilla”.

Aquí ‘Raíces de amor y tambor’: Barranquilla bailará al ritmo de bullerengue de Puerto Escondido

Por su parte, Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla, expresó: “Este reconocimiento reafirma que vamos por el camino correcto: un Carnaval que celebra, que transforma y que protege el entorno que lo hace posible. Para nosotros, la sostenibilidad es una estrategia transversal a la organización y nuestro compromiso con el futuro”.

Los Premios Gemas en su edición 2025 destacaron a Carnaval de Barranquilla como una institución líder en prácticas sostenibles en el sector y un ejemplo para las fiestas de Colombia, la gestión cultural y ambiental para la región y el país.

Además ¡Triki triki, Halloween! Origen, historia y por qué se celebra con disfraces