El Centro Cultural La Cueva de Barranquilla será escenario de una velada excepcional dedicada al tango y a la música latinoamericana este sábado 25 de octubre a las 6:00 p.m., con la presentación del Quinteto Giovanni Parra (anteriormente conocido como Quinteto Leopoldo Federico), una de las agrupaciones más reconocidas del género en Colombia y el mundo, nominados cinco veces a los Grammy Latino.

La gala contará con la participación especial del barítono Alexis Trejos, artista invitado, quien interpretará junto al quinteto un selecto repertorio de tangos y piezas del cancionero latinoamericano.

Esta será una noche en la que la voz, la interpretación instrumental y la danza se conjugan para celebrar la riqueza del tango desde una mirada contemporánea y emotiva.

Este concierto en La Cueva será el inicio formal de la alianza interinstitucional con el Departamento de Música del centro de educación superior como espacio de circulación y escenario activo para sus estudiantes y maestros.

Para esta noche han preparado, también, la participación de la destacada pareja de baile Susana Pedrozo y Juan Méndez, reconocidos exponentes del tango en Barranquilla, quienes acompañarán algunas de las piezas del programa con su danza de alto nivel.

El Quinteto Giovanni Parra es una de las agrupaciones más importantes del tango contemporáneo en Latinoamérica. Fundado por el bandoneonista Giovanni Parra, ha sido distinguido por su virtuosismo, su propuesta estética innovadora y su capacidad para tender puentes entre el tango tradicional y las músicas populares del continente.

Su labor artística ha sido reconocida en escenarios de América y Europa, y su sonido se caracteriza por el equilibrio entre la técnica impecable y la profundidad emocional.

Por su parte, el barítono Alexis Trejos cuenta con una amplia trayectoria internacional. Ha formado parte de compañías profesionales de ópera y zarzuela en países como Italia, Alemania, España, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Panamá y Colombia, y se ha presentado bajo la batuta de reconocidos directores musicales como Gustavo Dudamel, Andrés Orozco-Estrada, Josep Caballé Domenech, Hillary Griffiths y Francesco Belli, entre otros. Actualmente se desempeña como Coordinador del Área de Canto de la Universidad del Norte.