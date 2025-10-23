El arte se sigue apoderando de Barranquilla. Esta noche, el Centro Cultural Colombo Americano inaugura la exposición titulada ‘Disonancia en cuatro tiempos’, a partir de las 8:30 p. m.

En esta muestra artística hacen parte reconocidos artistas plásticos de la ciudad como: Saúl Dávila, Henry Noguera, Osvaldo Kantillo y Arlington Suárez. El evento se realizará en la Galería Lincoln (carrera 43 No. 51-95), con entrada libre.

Sobre la exposición el pintor Osvaldo Kantillo brindó los siguientes comentarios: “Disonancia en cuatro tiempos reúne a cuatro artistas que, desde lenguajes distintos, construyen una partitura visual donde el gusto se desacomoda y se abre a lo inesperado”.

En ese sentido, el propio Kantillo, desde el Neoexpresionismo, hace vibrar la emoción en formas distorsionadas que hieren y conmueven. Por su parte, Henry Noguera, con su Neocubismo, desarma la mirada para recomponerla en un caleidoscopio de planos.

Saúl Dávila, en la nueva figuración, transita entre lo real y lo imaginado, revelando tensiones ocultas en lo cotidiano. Finalmente, el artista oriundo de Palmar de Varela, Atlántico, Arlington Suárez, desde el Neoabstracto, expande la experiencia hacia territorios donde el color y el gesto se convierten en pura resonancia.

“La muestra no busca la complacencia del espectador, sino su desconcierto fecundo. Cada obra es una voz distinta que se enfrenta y dialoga con las otras, generando una polifonía inquieta. Aquí, la disonancia no es ruptura, sino un modo de abrir los sentidos, de invitar a mirar de nuevo, de sentir distinto. En estos cuatro tiempos, el arte se vuelve música visual: fragmentada, intensa, cambiante. Y es en esa fricción donde el gusto se renueva, inquieto, vivo”.

