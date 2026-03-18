El arte femenino volverá a apoderarse de la ciudad. Elsa Piñeres Galería presenta KHROMA, la segunda edición de una exposición colectiva que reúne el trabajo de 22 artistas mujeres y más de 60 obras que exploran la mirada femenina a través del color como lenguaje expresivo, simbólico y conceptual.

Lea La última temporada de ‘La primera vez’ ya estrenó en Netflix

La inauguración se realizará este jueves 19 de marzo de 2026 a las 6 p. m., ofreciendo al público un espacio de encuentro con diversas sensibilidades y perspectivas dentro del arte contemporáneo y estará abierta al público a lo largo de un mes con entrada libre.

La muestra reúne obras de artistas emergentes y con trayectoria provenientes de Barranquilla, la región Caribe y otras ciudades del país: Brizz Lafourie (Barranquilla), Connie Gómez (Santa Marta), Flavia Rosales (Barranquilla), Giselle Borrás (Barranquilla), Katherine Sarmiento (Bogotá), Keisy Castillo (Barranquilla), Lady Tolosa (Barranquilla), Malex (Barranquilla), María Mercedes Otero (Cali).

También exponen María Cristina Ovalle (Barranquilla), Clara Gaviria (Barranquilla), Mileydis Sarmiento (Barranquilla), Norella McDaniels (Barranquilla), Patricia Quevedo, Sharon Sosa (Barranquilla), Tekiara Suárez (Barranquilla), Verónica Matiz (Bogotá), Vicky Restrepo (Sevilla, Valle), Clara Velázquez (Medellín), Mery Luz Fontalvo (Barranquilla), Valentina Rivera (Barranquilla) y Verónica Muñoz (Popayán).

Aquí Rocío Dúrcal vuelve a los cines en concierto un solo día al cumplirse 20 años de su muerte

A través de diversas técnicas, lenguajes y aproximaciones estéticas, las artistas proponen un recorrido visual en el que el color se convierte en punto de encuentro entre experiencias, territorios y narrativas personales vinculadas a su mirada y vivencias como mujeres.

KHROMA celebra la diversidad de voces femeninas en el arte y reafirma el compromiso de la galería con la visibilización de artistas contemporáneas.

La exposición invita al público a descubrir un amplio espectro de propuestas visuales que dialogan entre sí, construyendo una experiencia colectiva en la que el color se manifiesta como energía, emoción y forma de conocimiento.

Además La audiencia de los Óscar cae un 9 % hasta los 17,9 millones, su nivel más bajo desde 2022