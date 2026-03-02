La agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) mostró este lunes su inquietud por la destrucción del patrimonio en los bombardeos de Oriente Medio, que recordó que está protegido por el derecho internacional.

El organismo, con sede en París, está siguiendo los posibles daños que sufran sitios de patrimonio desde el inicio de este nuevo conflicto “con el objetivo de garantizar su protección”, señaló en un comunicado.

Para ello, ha transmitido a todas las partes interesadas las coordenadas geográficas de los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, así como de aquellos de importancia nacional, “para evitar posibles daños”.

Puso como ejemplo los daños sufridos en el palacio de Golestán en Teherán afectado por los escombros tras el bombardeo de la vecina plaza de Arag.

En varias imágenes difundidas por el Pad Dolat (consejo de información iraní), se pueden ver daños relevantes en las vistosas vidrieras, espejos, en molduras, rosetones y cornisas del techo y en los coloridos mosaicos del complejo palaciego en los ataques que realizaron Estados Unidos e Israel el domingo por la noche.

El Palacio de Golestán contiene algunos de los edificios más antiguos de Teherán, pues sus primeras construcciones datan de la primera mitad del siglo XVI, y fue residencia real entre 1724 y 1925 durante la dinastía Kajar. Luego fue uno de los palacios dedicados a recepciones importantes como la coronación del sha.

“La Unesco recuerda que los bienes culturales están protegidos por el derecho internacional, en particular la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, incluido su mecanismo de protección reforzada, y la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”, señaló.