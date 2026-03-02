El artista británico Harry Styles prepara su vuelta a la música por todo lo alto este viernes, cuando además de lanzar su nuevo disco de estudio, ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, también dará un concierto en Mánchester con una particularidad: no se podrá filmar y solo se emitirá en Netflix dos días después.

Lea aquí: Arcángel anuncia su gira internacional ‘La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario’

La plataforma de contenido bajo demanda anunció este viernes el lanzamiento del especial ‘Harry Styles: Una noche en Mánchester’, en el que se podrá ver el show íntegro que el exintegrante de la boyband One Direction brindará en el estadio Co-Op Live de la ciudad del noroeste inglés a partir del 8 de marzo a las 19.00 GMT.

Simultáneamente al anuncio, la tiquetera Ticketmaster envió esta tarde un mensaje a todos los asistentes al evento del viernes -cuyas entradas salieron a la venta a un precio de 20 libras (22,93 euros) y fueron asignadas de manera aleatoria entre los millones de seguidores del artista que se apuntaron a la rifa-, advirtiendo que no se permitirá usar ningún dispositivo de grabación en el concierto.

“El uso de cámaras, gafas y relojes inteligentes o dispositivos de grabación similares no estarán permitidos en el recinto”, indica el mensaje.

Durante el evento, el público deberá depositar su teléfono móvil en una bolsa especial que cada persona deberá llevar consigo antes de entrar y podrá seguir utilizando el dispositivo “de manera normal, incluyendo todas las funciones de comunicación, pero sin la cámara”, especificó Ticketmaster.

Por el contrario, a cada asistente se le dará una cámara desechable para que “pueda seguir capturando sus momentos especiales y compartirlos después del espectáculo”, dice el mensaje, que invita a los seguidores a sumergirse de lleno en esta experiencia analógica dentro de un mundo cada vez más digital.

Otros artistas como Madonna, Bob Dylan o Alicia Keys también han prohibido anteriormente los teléfonos en sus conciertos o han empleado fundas de “bloqueo” selladas para alentar al público a disfrutar del espectáculo y no a verlo a través de la pantalla de su móvil.

Le puede interesar: ‘Scary Movie’ regresa como sátira política y parodias a ‘Merlina’, ‘Megan’ y ‘Sinners’

Styles, de 32 años, volverá así a subirse a las tablas del Co-Op Live de Mánchester, el estadio cubierto más grande del Reino Unido, con capacidad para hasta 23.500 espectadores, a menos de una semana de haber abierto los premios BRIT con su interpretación de ‘Aperture’, el primer adelanto del disco, que marcó su primera actuación en vivo tras más de tres años de parón musical.