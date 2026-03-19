El Centro Cultural del Banco de la República en Santa Marta pondrá a disposición del público, desde el martes 17 de marzo, dos exposiciones de la Colección de Arte del Banco de la República. Estas dos exposiciones se presentan en una sala de exhibición recientemente renovada, que ahora cuenta con un moderno sistema de iluminación diseñado para mejorar las condiciones de apreciación de las obras.

La actualización del espacio hace parte del compromiso del Banco de la República por ofrecer a la ciudad escenarios culturales con altos estándares de calidad, comodidad y accesibilidad, fortaleciendo así la experiencia de los visitantes y promoviendo la reflexión a partir de sus colecciones bibliográficas, artísticas y museológicas.

Una de las muestras es “El tigre no es como lo pintan: reinterpretaciones de la nación en la Colección de Arte del Banco de la República”, que propone una reflexión sobre las diferentes miradas que artistas modernos y contemporáneos han planteado en torno a los símbolos de Colombia y las ideas que han construido la imagen de la nación.

La segunda exposición, “Con vida propia. Video en la Colección de Arte del Banco de la República”, reúne obras audiovisuales en las que objetos aparentemente inanimados cobran movimiento y significado, creando una experiencia visual que explora temas como la memoria, el patrimonio, la historia y las transformaciones de las ciudades.

Como parte de la programación, el Centro Cultural ofrecerá animaciones pedagógicas de ambas exposiciones los martes, jueves y viernes entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. Para grupos numerosos y estudiantes, se recomienda agendar la visita con anticipación a través del correo electrónico isimmoar@banrep.gov.co.

Con la reapertura de su sala renovada y la presentación de estas dos muestras, el Centro Cultural del Banco de la República en Santa Marta continúa fortaleciendo su oferta cultural en la ciudad y reafirma su compromiso con la difusión del arte y el conocimiento en la región Caribe.