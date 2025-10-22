Toda una revolución, eso es lo que ha causado la cantautora barranquillera Shakira al estrenar este miércoles en Spotify su celebración de los 30 años del álbum Pies descalzos y las dos décadas de Fijación oral Vol 1 y 2.

Para ello la superestrella del pop revivió algunos de sus clásicos con nuevas versiones, entre ellas su éxito Hips don’t lie junto al británico Ed Sheeran y su paisano Beéle. De inmediato las reproducciones y los comentarios en redes se empezaron a contar por miles.

La colombiana explicó cómo fue el proceso para trabajar con ambos cantantes y llevarlos a su canción. Sobre Beéle, aseguró que su compatriota canta “con alma”.

“Beéle es de mi pueblo, y parte de la nueva generación, y siendo esta canción la que puso a Barranquilla en el mapa en EE. UU., pensé que sería hermoso incorporar a otro artista de allá”, expresó Shakira.

Además, indicó que desde hace años comparte una amistad con Ed Sheeran y ya era hora de que se unieran en una canción. La colombiana no escatimó elogios con el inglés.

“Ed y yo llevamos años hablando e intercambiando ideas, literalmente, y hemos trabajado en varias, pero nunca nos ha venido bien el momento… me encanta lo que hace con solo una guitarra y lo único que es, junto con sus arreglos vocales”, finalizó la artista.

“Hubo magia costeña”

Uno de los invitados a grabar la parte folclórica de este éxito fue el currambero Tato Marenco, quien con su percusión y saxofón, se sumó a esta genial idea. En diálogo con EL HERALDO el músico contó detalles de la producción de este trabajo especial.

Lo primero que explica es que tras acompañar a Shakira en sus conciertos en el Estadio Metropolitano, en medio de su tour ‘Las Mujeres ya no Lloran’, se ganó su confianza y recibió el llamado para participar junto a toda su agrupación en este proyecto.

Cortesía Shakira al lado de Tato Marenco y su equipo.

“Hace un mes viajamos a los estudios de Power Station en Nueva York y aportar nuestro talento. Lo interesante es que esta versión nunca se había tocado en vivo con todos los instrumentos que se usaron en la canción original, a nuestra banda nos correspondió la parte folclórica y para eso se hicieron ensayos, pruebas de vestuario y sonido con los tambores”.

Tato que está nominado al Latin Grammy a Mejor Canción de Raíces por el tema Ella, contó que hubo un momento único que ocurrió cuando cantaron el coro a manera de recocha junto a Shakira y Beéle. “Habíamos puros barranquilleros cuando se hizo, así que me sentí feliz de ser parte de esa gran producción”.

Músicos con sencillez

A Shakira la describió como “un amor de persona” que se mostró muy agradecida por haberle llevado músicos de su tierra para hacer una nueva versión del tema más barranquillero de su repertorio. “Es un gesto que agradeció de principio a fin, en su sonrisa demostraba lo complacida que estaba porque lo que sonaba era hecho por gente de su tierra”.

Al preguntarle sobre la interacción con Ed Sheeran, contó que “es un tipo súper talentoso y muy humilde, así que hablaba con nosotros, preguntaba sobre los tambores y de la cumbia parar apropiarse del canto, estudia mucho, es muy profesional”.

Cortesía El cantante barranquillero Beéle fue otro de los que se sumó a la propuesta.

“Beéle es un barranquillero neto, ahí sacó todo lo folclórico que tiene también con los fraseos que hizo, la manera como los canta, es bien cumbia, eso lo llena a uno de orgullo”.

Óscar Areyanes, quien fue mánager de Beéle en sus inicios ve esta grabación como un impulso de talla mundial. “Él ha sido un soñador y luchador, me alegra que esté en las grandes ligas de la industria musical, lo que refrenda que en nuestra ciudad hay talentos que hay que seguir monitoreando porque ya está comprobado de que los resultados son exitosos a nivel global. También aplaudo el hecho de que Shakira le de la mano a un paisano suyo para que el mundo lo terminé de conocer”.