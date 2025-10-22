La exmujer de Julio Iglesias y expareja de Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler, presentó este miércoles ante más de cien periodistas el libro ‘Mi verdadera historia’, en el que relata su vida como esposa y madre, además de momentos destacados con los hombres con los que compartió su vida.

Acompañada por su hija Tamara Falcó y fieles amigos, Preysler (Manila, 1951) señaló que se decidió a escribir estas memorias porque se han dicho “tantas cosas falsas, que ahora he decidido hacerlo yo. Tengo la edad adecuada”, aunque asegura que el libro “es la realidad con matices”.

Desvela que contó con sus hijos en la edición final, a los que dejó leer su contenido y admite, entre sonrisas, que es posible que haya borrado algunos pasajes.

“Mario fue feliz conmigo”

Uno de los capítulos más jugosos es el dedicado al escritor y premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosas, su última pareja conocida, con quien mantuvo una relación de ocho años, de 2015 a 2022.

“Me llena de perplejidad y aún no consigo entender el empeño de su entorno por intentar hacer creer a todo el mundo que Mario fue desgraciado a mi lado”, señala.

Quizá esa es la razón que le llevó a publicar algunas de las cartas que le envió Vargas Llosa cuando estaba ausente, con palabras llenas de amor y complicidad.

“Las cartas son mías y puedo publicarlas para demostrar que él era feliz conmigo”, apunta.

Uno de los fragmentos de las cartas que el autor de ‘La ciudad y los perros’ refleja momentos de intimidad entre la pareja.

Daniel Gonzalez/EFE MADRID, 22/10/2025.- Isabel Preysler posa antes de presentar sus memorias, este miércoles en Madrid. EFE/ Daniel Gonzalez

“Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos, sintiendo latir tu corazón, viendo la lucecita verde que asoma en el fondo de tus ojos por momentos, sintiendo la suavidad sedosa de tu piel. Te extraño, te quiero, el mundo parece vacío y sin vida cuando no estás conmigo”, escribe Vargas Llosa.

La relación no finalizó en buenos términos y tras la ruptura el escritor recompuso los lazos rotos con sus hijos y su exesposa, Patricia.

Un ruptura que ella explica así en sus memorias: “Después de muchos años en los que hemos sido muy felices, la situación entre nosotros se ha ido deteriorando (...) Lo que de verdad hace imposible la convivencia es la mala educación y tú estás muy mal educado”.

Sus otros amores: de un ‘playboy’ a un político

La primera vez se enamoró con 18 años de un hombre con fama de ‘playboy’ que no era del gusto de sus padres.

La mandaron a España para alejarla de él y encontró la felicidad junto al cantante Julio Iglesias, con quien vivió una historia inolvidable de profundo amor, pero también de dolor: “Me casé queriendo mucho a Julio, pero es cierto que con el paso del tiempo me enamoré locamente”.

En Madrid también conoció a Carlos Falcó, marqués de Griñón, y después al exministro Miguel Boyer. La primera vez que coincidió con el político pensó: “¡Un socialista! Mejor no le dirijo la palabra, porque no querrá ni hablar conmigo”.

Sin embargo, Boyer fue la historia de amor más importante de su vida: “Le amé profundamente y, aunque en alguna ocasión pensé en separarme, creo que no hubiera podido vivir sin él”.

Madre de cinco hijos, Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias, además de Tamara Falcó y Ana Boyer, Isabel Preyler se ha convertido en un icono social.

En el libro asegura que le hicieron su primera operación estética, un ‘lifting’, en California (EE.UU.) cuando tenía 50 años. “Tengo la nariz tan destrozada y estoy tan cansada de médicos y operaciones que ya me da igual todo”, reconoce.