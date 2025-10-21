El periodista Andrés Montoya de Noticias Caracol anunció su renuncia después de tres años en el informativo.

La noticia sorprendió a sus seguidores luego de que el comunicador publicara un mensaje en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 57.000 seguidores, en el que confirmó que da por terminado este ciclo para iniciar una nueva etapa profesional y personal.

“En la vida, hay señales, hay llamados, hay cambios. ¡Por nuevos caminos y conquistas! GRATITUD, con Dios, con mi familia, con ese gran equipo de Noticias Caracol y Caracol Televisión que fue mi empresa y, por supuesto, con todos ustedes que han asistido, de cerca y con tanta generosidad, a mi proceso durante estos años", expresó el periodista en su publicación.

Montoya, recordado por su profesionalismo y por la conexión que generó con su compañera Alejandra Giraldo, no detalló las razones detrás de su salida del noticiero, pero dijo que pronto compartirá noticias sobre sus próximos proyectos.

“Cierro un ciclo agradeciendo todo lo vivido y aprendido. Dejemos que la vida hable con el tiempo para reencontrarnos con nuevas historias y personajes que sigan aportando desde el periodismo”, añadió.

Todavía no han anunciado quién será su reemplazo pero sí recibió muchos mensajes de apoyo: “Que tristeza el noticiero no será el mismo sin ti, te extrañaremos mucho”, “Bendiciones en este nuevo camino y se te extrañará” y “Aquí es donde todo comienza y más para seres humanos con un corazón tan noble como el tuyo. Te admiro y quiero un montón”.