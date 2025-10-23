Este domingo 26 de octubre, Palmar de Varela (Atlántico) desarrollará su XVI Festival de la Guayaba, un evento que simboliza la identidad local al rendir homenaje a este fruto tradicional que ha sido cultivado durante generaciones en este territorio.

Según José Junior Rúa, alcalde municipal, la actividad gastronómica busca apoyar a la comunidad productora, fomentar el comercio local y transmitir a las nuevas generaciones el valor cultural y gastronómico que representa este producto insignia del municipio del oriente del departamento.

“El Festival de la Guayaba es una tradición que nos llena de orgullo en nuestro querido municipio de Palmar de Varela. Es muy satisfactorio reactivarlo para el beneficio de nuestros emprendedores y del Atlántico en general, para que todos disfruten de las múltiples preparaciones que surgen a partir de esta fruta tan representativa. Los esperamos con ansias este 26 de octubre, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el parque principal del municipio”, indicó el mandatario.

La celebración del Festival de la Guayaba se da en el marco de los 169 años que cumple Palmar.

Variedad de preparaciones

Serán 18 matronas las que participarán durante el evento y quienes deleitarán a propios y visitantes con una amplia variedad de preparaciones a base de guayaba.

Norbelia Manotas, secretaria de gestión social del municipio, manifestó que durante el festival se realizarán distintas actividades culturales y artísticas.

“El cronograma del festival incluye presentaciones culturales y artísticas como grupos folclóricos, la participación de la reina intermunicipal de la guayaba y el palmiche 2025, la anfitriona de la guayaba y una obra de teatro alusiva a nuestras tradiciones”, dijo la funcionaria.

Los platos representativos

También afirmó que algunos de los platos representativos a base de este producto, como lo son el bocadillo, cupcakes, natillas, mermeladas, cocadas, galletas, néctar, salsas agridulces, turrón de coco y guayaba estarán disponibles para su venta en la plaza central del municipio.

La administración municipal espera una asistencia entre 800 y 1.000 personas, quienes disfrutarán de una jornada llena de sabor, cultura y alegría.

