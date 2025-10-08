Con tan solo 6 años, Celeste Cobo De La Pava, la niña barranquillera se prepara para representar a Colombia en el Concurso Mini World Internacional, que se llevará a cabo en República Dominicana del 14 al 20 de octubre.

Celeste ha sido coronada como Baby World Colombia de la organización Mini World Colombia, título que la llena de orgullo y responsabilidad.

Celeste es una niña alegre, amable, solidaria y empática que combina su espontaneidad infantil con una gran disciplina. Estudiante del Colegio Americano, a sus 6 años, ya ha demostrado su talento en diversas áreas, como la danza, el modelaje, la gimnasia y la actuación.

Desde los dos años, practica danza en la Escuela de Danza Nathalie Rincón, donde ha participado y destacado en competencias nacionales. Además, ha incursionado en el modelaje y la actuación, ganando incluso el concurso New Face Models Caribe de la Agencia Estudio 10 en la categoría Baby. Actualmente se encuentra en formación actoral en la Escuela de Actuación En Escena.

Celeste expresa con entusiasmo lo que significa representar a su ciudad y a su país: “Ser Barranquillera y llevar el nombre de Colombia al mundo es un orgullo que asume con alegría y compromiso”. Con su participación en el Concurso Mini World Internacional, Celeste busca demostrar su talento y dedicación, y convertirse en un ejemplo para niños y jóvenes de todo el país.

Con su talento, pasión y dedicación, Celeste De la Pava tiene un futuro brillante por delante. Estamos seguros de que representará a Colombia con orgullo y éxito en el Concurso Mini World Internacional.