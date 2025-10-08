El She Is Global Forum 2025, el evento más grande de Latinoamérica en equidad de género e innovación social, mantiene abiertas sus convocatorias al Innovation Tank – Ring de los Sueños y los She Is Global Awards hasta el 15 de octubre de 2025.

El Innovation Tank busca destacar a mujeres emprendedoras con ideas innovadoras y modelos de negocio con impacto social, ofreciendo formación, capital semilla y mentorías con inversionistas internacionales.

Los She Is Global Awards, por su parte, celebrarán la gran noche de la alfombra morada, donde se reconocerán a mujeres, niñas y organizaciones en más de 20 categorías, resaltando su compromiso con la equidad de género y el liderazgo transformador.