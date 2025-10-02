De Barranquilla a Nueva York y de Nueva York a Barranquilla. ¿Alguna vez alguien pensó en inspirarse en el Carnaval de Barranquilla para crear una colección de piezas únicas y exclusivas para ser presentadas en uno de los eventos más importantes de la moda?

Que el brillo, la alegría, la cultura, las danzas patrimoniales, el tumbao y toda la esencia de Barranquilla, vivan por siempre. Pues esta vez el diseñador barranquillero Kenn Kozz, la diseñadora de calzado Flor Chaparro y el fotógrafo Francisco Gallo, dejaron en alto a la ‘Arenosa’ en New York Fashion Week 2025.

Lea: Elon Musk desata ola de cancelación de suscripciones de Netflix: “por la salud de tus hijos”

Reinas del Carnaval de Barranquilla se tomaron esta noche del miércoles para ser portadoras de los vestidos que hacen parte de esta colección llamada “Barranquilla”, quienes mejor que ellas para lucir tan hermosas piezas que fueron inspiradas en las danzas patrimoniales de la fiesta más grande de Colombia, como el caimán cienaguero, la cumbia, el congo, entre otras.

Para dar inicio a la pasarela, se transmitió un video donde se mostró la experiencia que vivió todo el equipo de la colección en La Gran Manzana. Cada uno de ellos expresó un mensaje y emociones que sintieron al estar en Estados Unidos representando su ciudad.

Jesús Rueda

Katia Nule, primera dama, expreso unas palabras como forma agradecimiento hacia todos los presentes y al equipo que lideró el proyecto de moda. “Hoy, reciban de parte de la Alcaldía de Barranquilla y de su alcalde Alejandro Char, un saludo muy especial. Para mí es un honor estar aquí dando apertura al mes de la moda, a partir de este miércoles queda abierta la Galería de la Moda, Esto es un orgullo barranquillero porque tres artistas pusieron a la ciudad a otro nivel en Nueva York. Kenn Kozz, Flor Chaparro y Francisco Gallo. Quiero decirles que tendremos 10 reinas del carnaval hermosas desfilando por esta pasarela todos los vestidos de Kenn Koss y quién más que ellas con su carisma y con su energía para representar lo mejor del carnaval”, expresó.

Entérese: Fiscalía investiga a Blessd: lo acusan de secuestro, de amenazas de muerte y de obligar a recolectar muestras de sangre por supuesto robo

Jesús Rueda

Entre las soberanas se encontraban Carolina Segebre, Natalia De Castro, Valeria Charris, Valia Abuchaibe, Tatiana Angulo Fernández de Castro, Cristina Felfle, Michelle Char Fernández, Melissa Cure, entre otras. Cada una de ellas lució increíbles vestidos llenos de brillo y glamur, con colores despampanantes que hacían alusión a fiesta, tradición, raíces y esencia costeña, esa de la que está hecha la Puerta de Oro, sí, de elegancia y sofisticación.

Después de cada reina, seguía la danza que su vestido representaba, y en medio de la pasarela, los reyes del Carnaval de los Niños también lucieron hermosos vestidos de cumbia, que brillaban sin igual. Así mismo, el Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2026, mostró un bello disfraz de congo.

Jesús Rueda

“De Barranquilla a Nueva York y de Nueva York a Barranquilla. De verdad, qué orgullo el hoy poder estar aquí, poder mostrar esta colección que nos hace sentir orgullosos de quiénes somos y de qué nos representa. Como ya lo saben, la colección se llama ‘Barranquilla’, está inspirada en las danzas patrimoniales, en esas insignias que nos representan a nosotros como barranquilleros, como carnaval, ¿no? y es un enorme placer contar con todo el apoyo de la alcaldía, de la primera dama, de la Secretaría de Cultura y de la Gerencia de Proyectos Especiales. Espero que lo que van a ver aquí les guste, fue un trabajo de cinco meses y con esto queremos mostrar que Barranquilla está a otro nivel con la moda”, dijo Kenn Kozz a EL HERALDO.

Finalmente, la velada cerró con la entrega de tres reconocimientos para estos talentos barranquilleros que hicieron historia en la moda y la fotografía, Kenn, Francisco y Flor, se posicionaron en la estatua de Sofía Vergara para recibir tan importante registro.