El multimillonario Elon Musk una vez más está en el ojo del huracán. En esta oportunidad el fundador de SpaceX y Tesla, incitó a las personas a cancelar su suscripción de la reconocida plataforma de streaming, Netflix.

A través de su cuenta de X, el empresario nacido en Pretoria, Sudáfrica, anunció que había cancelado su suscripción de Netflix por la incorporación de creadores cuyos enfoques ideológicos no comparte.

“Cancela Netflix por la salud de tus hijos”, escribió el magnate.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

El anuncio de Musk desató una ola de cancelación de suscripciones por parte de los usuarios. Al parecer, la casusa sería por algunos programas publicados para niños por la plataforma con contenido transgénero.

La polémica surgió en días pasados cuando se hizo eco de un tuit de un usuario con el nombre Matt Van Sowl, quien aseguró: “Acabo de cancelar mi suscripción a Netflix. Si empleas a alguien que celebró el asesinato de Charlie Kirk y crea contenido que promueve contenido pro-trans entre mis hijos… nunca recibirás ni un centavo de mi dinero”.

En las opciones de cancelación, Van Sowl escribió: “Hamish Steele celebra la muerte de Charlie Kirk”.

Vale mencionar que Hamish Steele es el creador de la serie ‘Dead End: Paranormal Park’, la cual es señalada de promover ideologías relacionadas con la comunidad LGBTIQ+. Además, Musk compartió varias publicaciones en contra de la serie.

This is not ok https://t.co/dFTWYYm83A — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

Ante esto, las acciones de la plataforma presentaron en la preapertura del mercado del miércoles, una caía de un 2,2% y situándose en 1.172 USD.