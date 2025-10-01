Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito, el anime que ha conquistado al mundo no para de cosechar logros. La cinta es un éxito de taquilla desde su estreno en Latinoamérica el pasado 11 de septiembre, donde se convirtió en la película de anime número uno de todos los tiempos en la región.

Lea ‘KPop Demon Hunters’ bate otro récord en Netflix con 15 semanas consecutivas en el top 10

Además de México y Brasil, el total acumulado hasta la fecha ya supera la taquilla total de cualquier película de anime estrenada anteriormente en Argentina, Bolivia, Chile, Centroamérica, Colombia, República Dominicana, Perú, Uruguay y Venezuela.

Las cifras confirman la tendencia global del fenómeno Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en la pantalla grande. En México ha recaudado 16,6 millones de dólares (307 millones de pesos mexicanos) hasta el momento, mientras que en Brasil ha recaudado casi 8,1 millones de dólares (43,85 millones de reales brasileños) hasta la fecha, ambos países contribuyendo a la recaudación récord en taquilla de la película de anime.

Aquí El terror de It, la animación de Star Wars o el cine de Scorsese en las series de octubre

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito es la primera película de la trilogía cinematográfica de tres partes, estrenada en salas de cine, incluyendo formatos premium de gran tamaño, en Latinoamérica y Brasil, distribuida por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment.