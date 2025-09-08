El periodista Juan Ortelli falleció a los 43 años. Dejando al mundo del rap y del periodismo en Argentina con una tristeza.

Y es que Ortelli se hizo un nombre en la prensa cultural al dirigir la revista argentina de Rolling Stone entre 2013 y 2018, etapa en la que consolidó su prestigio como editor y cronista.

Sin embargo, en los últimos años se convirtió en uno de los jurados más reconocidos del freestyle, participando en competencias históricas como El Quinto Escalón, BDLG y, recientemente, la FMS Argentina.

La confirmación de su partida llegó a través de su hermano que utilizó sus redes sociales para indicar que su muerte había sido por causas naturales.

“Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”, dijo.

además, su colega y amigo, Pablo Plotkin, también lo recordó en redes sociales como un periodista incansable y un apasionado del género urbano. Plotkin destacó su capacidad para narrar la energía de las batallas de rap y su dedicación total a la prensa escrita, a la que Ortelli defendió incluso cuando las redacciones tradicionales comenzaron a transformarse.

Asimismo, estaba escribiendo un extenso libro sobre la historia del rap en español que buscaba convertirse en referencia obligada. También había sido impulsor de la Liga Bazooka, ejemplo de su interés en dar forma a la transición de las competencias improvisadas hacia nuevos formatos.

El mensaje de Chuty para Juan Ortelli

Por ahora, sus colegas y seguidores le han dejado sus mensajes de condolencias.

Uno de ellos fue el rapero español Sergio Castro Gisbert, conocido como ‘Chuty’, quien le dedicó unas palabras en Instagram.

“Te vamos a extrañar tanto. Gracias por lo que has sido como persona y profesional. Un abrazo y mucho ánimo a su familia y amigos”, indicó.

Por su parte, el rapero y freestyler venezolano Junior José Gámez Uzcátegui, también conocido como Lancer Lirical, le escribió un mensaje de despedida.

“Eres y serás eterno Juan, dejaste una huella imborrable en cada lugar al que llegaste, que triste noticia, se le va a extrañar como no tiene una idea jefazo, en los libros del rap hispanohablante habrá una página para ti”, señaló.