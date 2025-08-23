No todos los días se alcanza la tan anhelada meta del siglo de vida. Para muchos, esa cifra redonda parece lejana, casi inalcanzable. Por eso, quienes lo logran se puede decir que viven un verdadero privilegio.

Y surgen las preguntas: ¿Qué tienen de especial quienes llegan a esta edad? ¿Qué factores epidemiológicos, clínicos y biológicos les permiten atravesar un siglo completo?

Estas respuestas empezaron a tomar forma gracias al ‘Proyecto Centenarios’, el primer y único estudio que se adelanta en el país para evaluar a las personas de 100 años o más, liderado por la Universidad de la Costa (CUC).

Según la OMS, para el año 2030, una de cada seis personas en el mundo será mayor de 60 años, y para 2050 se espera que el número de adultos mayores se duplique, alcanzando los 2,1 billones.

Este fenómeno tendrá un impacto profundo en los sistemas de salud, las políticas públicas y las dinámicas familiares, especialmente en países de ingresos bajos y medios como Colombia, donde los recursos y estrategias aún son limitados.

Ante esto, se presentó en la Universidad de la Costa la conferencia titulada ‘Investigación en Salud. El Modelo Centenarios y su Importancia para la CUC’, liderada por el reconocido investigador Juan Manuel Anaya, principal referente del proyecto.

Problema de salud pública

El también especialista en reumatología manifestó los aspectos que ya no son prevenibles y que afectan de manera crítica a la población mundial: el cambio climático y la longevidad. Este fenómeno impacta directamente la salud de millones de personas en todo el planeta.

“La población envejece a un ritmo más acelerado que en décadas pasadas y Colombia no es la excepción. De hecho, es el país que más rápido envejece en las Américas”.

Según explicó, el índice de envejecimiento (relación entre el número de personas mayores de 60 años y las menores de 15) se sitúa actualmente en 70, y podría llegar a 170 o 180 para el año 2050 o 2070.

Entre las causas mencionó la natalidad, la cual disminuye sostenidamente desde hace más de una década.

“Cada vez más jóvenes optan por no casarse ni tener hijos, con un aumento en procedimientos como la ligadura de trompas y la vasectomía; y una parte importante de la juventud universitaria busca emigrar, generando una “diasporización” que reduce aún más la base poblacional joven”.

Tesoro biológico que crece

Las cifras del Dane muestran un crecimiento exponencial de esta población. En 1953, el país registraba apenas 529 centenarios; en 2023, la estimación ascendió a 19.400, y para 2070 se proyecta que podrían ser 45.000.

Se demostró que entre los centenarios había más mujeres que hombres y su presencia era mayor en zonas urbanas.

“Además, enfermedades como la diabetes, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad cardiovascular y el cáncer fueron significativamente menos frecuentes en ellos que en los otros grupos”.

Incluso frente a infecciones como la tuberculosis y la covid-19, los centenarios mostraron una resistencia notable. “Los centenarios, desde el punto de vista biológico, se comportan diferente a los adultos y a los jóvenes. No les dan, o les dan en menor proporción, enfermedades crónicas no transmisibles, y si se contagian de infecciones, responden mejor”.

Resultados claves

Uno de los resultados más llamativos fue el relacionado con el estado nutricional. El equipo encontró que un alto porcentaje de centenarios está desnutrido, y que esta condición se asocia de manera significativa con el deterioro cognitivo.

“Están mal alimentados no solo por falta de recursos, sino también por falta de educación, tanto del cuidador como del mismo centenario”.

Además, la mayoría de los centenarios colombianos son iletrados, provienen de estratos socioeconómicos bajos, un 25 % ha sido víctima de violencia, y sin embargo mantienen un estado de salud y calidad de vida aceptables.

“Poseen un altísimo nivel de resiliencia que podría tener bases genéticas o biológicas aún por descubrir”.

Según el estudio, tres pilares sostienen la longevidad saludable: una alimentación rica en proteínas, el ejercicio, especialmente de fuerza y un buen descanso, para quienes deseen alcanzar los 100 años de edad.