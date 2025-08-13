El mundo del anime está de luto luego de que se conociera el fallecimiento de Nobuo Yamada, cantante del opening de ‘Los caballeros del zoadiaco’ tras una agónica lucha contra un cáncer que padecía hacía un tiempo.

MOJOST, agencia que representaba al artista japonés, confirmó la noticia este miércoles 13 asegurando que el deceso del intérprete de ‘Pegasus Fantasy’ -icónico intro- se produjo el pasado 9 de agosto a causa del cáncer de riñón que presentaba hace algunos años.

“Nuestro artista perteneciente a la compañía, NoB (Nobuo Yamada), falleció el 9 de agosto de 2025 a la 1:39 p.m., en el hospital donde estaba internado, a causa de un cáncer de riñón”, se lee en el comunicado.

Mojost Hacía 8 años luchaban contra el cáncer de riñón que no pudo superar.

Yamada tenía 61 años y a pesar de su terrible diagnóstico pues le daban solo le daban cinco años de vida, eso no fue impedimento para bajarse de los escenarios y siguió cantando hasta cuando se hizo imposible por las complicaciones propias del cáncer y el diagnóstico de un tumor en el cerebro. Batalló durante 8 años.

“Desde su gran debut como vocalista en 1984, NoB estuvo activo en numerosas bandas y proyectos. Junto con sus actividades de canto, también escribió letras y compuso música, y la canción ‘Pegasus’ del anime de televisión ‘Saint Seiya’ -’Los caballeros del zoadiaco’ en Latinoamérica- ‘Fantasy’ se convirtió en una canción mundialmente famosa”, recordó MOJOST.

El japonés trabajó en muchas canciones de anime y canciones de héroes, cantó en conciertos y eventos en todo el mundo, y “fascinó a muchos fans no solo en Japón sino también en el extranjero con sus canciones y actuaciones”.

Mojost

De acuerdo a lo comunicado por la agencia, el músico se sometió a sesiones de radioterapia y terapia farmacológica, en una lucha frontal contra la enfermedad, sin embargo, pese a los esfuerzos durante años -8 para ser exactos- nunca pudo superarla.

“El día antes de fallecer, continuó siendo un “músico de rock NoB” hasta el final, hablando sobre el arreglo de las canciones que compuso y el escenario en el que pudo conocer a sus fans”, escribieron.

El funeral de Nobuo fue una ceremonia íntima a la que solo asistieron los amigos más cercanos y familiares a petición de la misma familia “afligida” por la pérdida de su célebre familiar.

Pese a que la sepultura se hizo en total hermetismo, la banda a la que pertenecía Yamada organizará un evento para despedirlo en los escenarios a los que les dedicó tantos años. Aún no hay fecha del show. “Tan pronto como se decidan los detalles, le informaremos de nuevo”, dijeron.

“Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los fans que han apoyado firmemente las actividades de NoB hasta ahora, y a todos los involucrados que han trabajado duro”, finalizaron.