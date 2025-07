La superestrella, Shakira, lo volvió a hacer: desató un fervor sin precedentes en Cali al agotar en tiempo récord la boletería para su primer concierto después de 19 años. En respuesta a esta abrumadora demanda, se ha confirmado una histórica segunda fecha consecutiva para su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

El primer concierto, programado para el sábado 25 de octubre, vendió la totalidad de sus entradas en cuestión de horas. El segundo, que tendrá lugar el domingo 26 de octubre, se consolida como el evento más esperado del año. La venta al público general será desde el 18 de julio en la plataforma oficial.

La reacción de la propia artista, visiblemente emocionada, no se hizo esperar en sus redes sociales: “¡Dos estadios, Cali! ¡Guau! No me lo puedo creer. ¡Qué emoción, qué ganas de estar ya con ustedes!”

La última vez que Shakira se presentó en Cali, La Sucursal del Cielo, fue el 19 de noviembre de 2006, en un evento que la prensa de la época describió como “el lleno y el concierto del año”. Aquella noche, ante más de 35,000 almas, la artista desplegó un espectáculo inolvidable con 16 canciones y cinco cambios de vestuario. La conexión fue tan intensa que, según los reportes, el público coreaba “¡Se lució Shakira, se lució!” mientras ella estaba fuera del escenario.

El show, aquella vez, transitó desde el “tono rockero” de ‘Si te vas’ hasta la nostalgia pura de ‘Antología’, para cerrar con una lluvia de confeti que dejó un “eco de una fiesta en el Pascual”. Su petición a los asistentes resume el espíritu de esa noche: “Yo canto y bailo y ellos tocan, pero ustedes tienen que pasarla bien, ¡como se pasa en Cali, Colombia!”. La leyenda de esa noche, sumada a casi dos décadas de espera, es el origen del fervor que hoy hace historia.

La elección de Cali no fue casual. Como Capital Salsera del Mundo, la ciudad es el epicentro de un departamento que ha sido cuna de leyendas musicales. El Valle del Cauca ha dado al mundo referentes como el Grupo Niche y Guayacán Orquesta, y potencias contemporáneas como Herencia de Timbiquí o Yuri Buenaventura.

El regreso de Shakira es un diálogo entre íconos. Para ella, era una necesidad emocional: “No quería irme con mi gira hacia Europa y Asia sin antes permitirme un último paso por América Latina”, explicó. Este doble concierto no solo celebra su música; es un homenaje al carácter vibrante y resiliente de una región que vive y exporta arte musical.

El efecto Shakira

Según cifras suministradas por la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, y basadas en datos del Observatorio de Turismo de Cali y Situr Valle del Cauca, el “efecto Shakira” se traducirá en una inyección económica sin precedentes para la región. Las proyecciones estiman una derrama económica combinada que superará los 38 millones de dólares.

Este impacto masivo incluye 20 millones en ingresos turísticos directos - como alojamiento y gastronomía - y otros 18 millones que movilizarán sectores clave como el comercio, la logística y los servicios culturales. El reflejo más claro de este fenómeno es la ocupación hotelera, que se proyecta en un 98%, una cifra que confirma la enorme expectativa y el beneficio tangible para la ciudad.

“Gracias por ese cariño, gracias por esa bienvenida a mi tierra. ¡Ya nos vemos!”, concluyó en su redes Shakira en su mensaje a los caleños.

Así, Cali y el Valle del Cauca no solo se preparan para dos conciertos, sino para la celebración de un regreso que es, en sí mismo, un acto de resiliencia, un homenaje a la lealtad y la confirmación de que la música, cuando es auténtica, no conoce el paso del tiempo.