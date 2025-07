Después de varios años alejados de la pantalla grande, Los Pitufos están listos para conquistar a una nueva generación. La nueva película animada de Paramount Animation, titulada simplemente Pitufos, se estrena este jueves en cines de Colombia y promete un viaje lleno de nostalgia, pero también una reinvención total del universo creado por el belga Peyo en 1958.

Lea Colombia y España anuncian acuerdo de coproducción audiovisual y cinematográfica

La historia arranca con una crisis en la Pitufialdea: Papá Pitufo (John Goodman) ha sido secuestrado por los magos malvados Gargamel y Rázamel. Frente al desastre, Pitufina (con la voz de Rihanna) toma el mando y lidera una misión épica hacia el mundo real para rescatarlo, acompañada de un peculiar grupo de pitufos y nuevos aliados. La película se desborda en acción, humor y, por supuesto, mucha música.

Rihanna, protagonista y productora

El primer gran golpe del filme está en su protagonista: Rihanna no solo le presta su voz a Pitufina, sino que además es productora y colaboradora musical del proyecto. “Trabajar en esta película en tantos roles diferentes fue tan emocionante como desafiante”, asegura la artista. “Fue estimulante y emocionante para mí no solo encarnar a un personaje, sino también aportar mi vida musical”.

Aquí Natalia Reyes regresa a Hollywood con ‘Shadow Force: Sentencia de Muerte’

Para Rihanna, Los Pitufos no son ajenos. Creció en Barbados viendo la serie animada de los años 80. “Me identifiqué muchísimo con Pitufina y lo que representaba. Siempre me ha encantado el maquillaje y el peinado… y ella es esteticista. También es una líder poderosa, independiente, fuerte, hermosa, atrevida, ingeniosa y muy empática. Todo eso me inspiró muchísimo”, relata la cantante.

La estrella del pop también participó activamente en la creación musical de la película y grabó la canción principal, Friend of Mine. “Unir esos dos mundos fue una victoria para todos”, afirma.

Además ¡Paren todo! ‘Stranger Things’ estrenó el primer tráiler de la temporada 5

Paramounnt Animation/Cortesía

James Corden, el Pitufo sin nombre

En la travesía, Pitufina estará acompañada por Sin Nombre, el único pitufo que no sabe quién es ni cuál es su propósito. Su voz es nada menos que la de James Corden, el conocido presentador y actor británico.

La invitación a la película fue poco convencional: “Recibí una nota de voz de Rihanna en mi teléfono, algo que nunca me había pasado”, revela Corden. “Me dijo: ‘¿Te gustaría participar en esta película de los Pitufos?’. Me quedé impresionado. Y esa es toda la historia de cómo llegué a interpretar a Sin Nombre”.

También Martin Scorsese debuta en una categoría de actuación de los Emmy por ‘The Studio’

Corden, famoso por su Carpool Karaoke, se siente identificado con su personaje: “Está completamente perdido. Para él, la película trata sobre su búsqueda de propósito. Pitufina es su aliada y confidente. Y también es una cantante brillante, porque… es Rihanna”, bromea.

Incluso para un veterano como Corden, el reto musical no fue menor: “Cuando estaba en el estudio con Rihanna y sus productores, era difícil no sentir que alguien había cometido un gran error”, confiesa entre risas.

Más Owen Cooper, Jamie Miller en ‘Adolescencia’, hace historia con su nominación al Emmy

Un elenco de lujo

Además de Rihanna y Corden, la película reúne un reparto espectacular: John Goodman es Papá Pitufo, Nick Offerman interpreta a Ken, el hermano menor aventurero de Papá; Kurt Russell es Ron, un pitufo legendario; Natasha Lyonne da vida a Mamá Pot, una estafadora adorable; Amy Sedaris es Grimoria Mágica, el libro que habla, y Daniel Levy es Joel, el asistente ambicioso del villano Rázamel.

“El elenco es una locura de talento”, comenta el director Chris Miller. “Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Sandra Oh… todos aportaron una comprensión increíble del humor y una gran sensibilidad”.

Lea La serie ‘Severance’ lidera las nominaciones al Emmy con 27 candidaturas

Para Miller, volver a los pitufos era una deuda pendiente. “Recuerdo verlos todos los sábados por la mañana. Eran divertidos y un poco extraños, pero siempre entrañables. Sabía que era hora de mostrarles a los niños y adultos una versión completamente nueva”, explica.

Paramounnt Animation/Cortesía

Una película para todas las edades

Una de las novedades es que Pitufos lleva a sus personajes mucho más allá de la clásica aldea. Viajan a París, al interior de Australia, a universos alternativos y escenarios de acción real con efectos visuales sorprendentes.

Aquí El chileno Pedro Pascal, nominado a mejor actor de serie de drama en los Emmy

“Es una película que se siente gigantesca”, dice Miller. “Conservamos la esencia de los cómics, pero le dimos un impulso visual con animación de última tecnología, efectos especiales y hasta escenas híbridas con acción real”.

Además, hay un trasfondo emotivo sobre la identidad, la pertenencia y el sentido de comunidad. “Se trata de lo que significa encontrarte a ti mismo, tener un lugar donde sabes que te aceptan”, expresa Miller.

Además Así luce Rubeus Hagrid en la nueva serie de Harry Potter

Música y magia

El filme es un festín musical. Además del trabajo de Rihanna, la banda sonora incluye 14 canciones originales interpretadas por artistas como Cardi B, DJ Khaled, Marshmello y más. La partitura estuvo a cargo de Henry Jackman (Wreck-It Ralph, Big Hero 6), quien promete “una vibra épica que conecta con el legado de los Pitufos pero suena fresca y actual”.

Jackman comenta: “Cuando estamos en la Pitufialdea, todo es más pop, con guitarras y batería. Pero cuando los Pitufos salen de su zona de confort, la música se vuelve grandiosa, sinfónica y aventurera”.

También ‘COPES: Comandos de Élite’, el documental que se adentra en la fuerza policial de Colombia

Paramounnt Animation/Cortesía

Humor, acción y mucha nostalgia

Si algo tiene clara esta nueva versión es su apuesta por el equilibrio: humor para los más pequeños, referencias para los adultos y un espectáculo visual para todos. “Esta película es una gran aventura sobre los héroes más pequeños del universo. Es divertida, con momentos para reír, otros para conmoverse y canciones para disfrutar”, resume Rihanna.

Y añade: “Esto me recuerda muchísimo a mi infancia, pero lo mejor es que ahora será parte de la infancia de mis hijos. ¡Tengo muchas ganas de ir al estreno con ellos y ver la sorpresa en sus caras cuando escuchen mi voz!”.

Más ‘90 Minutos’ de fútbol, comunidad y segundas oportunidades convertidos en serie

Para Chris Miller, Pitufos no es solo un regreso a la infancia, es una celebración de la comunidad y la amistad: “Todos nos sentimos pequeños a veces, pero con el apoyo correcto podemos lograr grandes cosas. Y no hay comunidad más adorable que la de los Pitufos”.