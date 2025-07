El chef cartagenenero Nicolás de Zubiría, uno de los jurados del reality de cocina ‘MasterChef Celebrity Colombia’, cuya décima temporada se emite por el ‘Canal RCN’ de lunes a viernes, le hizo un homenaje en su cumpleaños 105 a su abuela Carmen, de quien heredó la pasión por la gastronomía.

Nicolás de Zubiría publicó en su cuenta de Instagram un video en el que le hizo una breve entrevista a su abuela Carmencita, como le dice de cariño. Las preguntas abordaron temas como el plato favorito de la mujer, cómo se enamoró de la gastronomía italiana y cuáles son sus mejores recetas.

“Cocina con el alma, como lo hicieron su mamá y su abuela. Así nos enseñó lo que es el amor. Hoy, el homenaje es para ella… porque su sazón vive en nosotros. ¡Felices 105 años Carmencita!“, escribió el chef en la descripción del video.

Sobre su plato favorito, Carmen no dudó en decir que lo que más le fascinaba comer “era la paella, las empanaditas de aquí de Cartagena que son deliciosas, hechas con harina de maíz”.

Contó además que la comida italiana, que es su especialidad, comenzó a prepararla cuando contrajo matrimonio.

“Cuando me casé trabajaba los raviolis, las alcachofas. Venían entonces los barcos italianos y siempre conseguía yo la entrada a los barcos y de ahí sacábamos la albahaca, el vino, el queso”, recordó Carmen.

La abuela del reconocido chef reveló que también tuvo la oportunidad de cocinarle a distintas personalidades del país como el famoso escritor cataquero Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982.

“Le cociné a Gabriel García Márquez, a Pablo Echeverry, que era ministro; a Obregón también”, sostuvo.

Respecto a su mejor receta, Carmen indicó que es “el ravioli, me fascina, con ricota, espinacas y un poquito de queso mozzarella”.

Agregó que la receta de su nieto Nicolás de Zubiría que a ella más le gusta es la pasta e fagioli.

“¿Qué sentiste al saber que yo me dediqué a la cocina profesionalmente?“, le preguntó el chef, a lo que Carmen respondió sonriendo: ”Yo me asombré, pero me alegré muchísimo porque esa afición te viene por el lado mío".