El cantante Alejandro Sanz está en el ojo del huracán luego de que una mujer saliera a denunciarlo públicamente de “manipulación”. Relató que su encuentro con el que era su ídolo pronto se convirtió en una “pesadilla”.

Leer más: Horóscopo del miércoles 18 de junio: Mhoni Vidente predice la suerte para los signos del zodiaco

La que denunció en los últimos días al español es Ivet Playà, una mujer que en un video contó detalles de cómo fue que se conocieron y lo mal, según dijo, que terminó esa relación laboral que fue un poco más allá.

Luego de este hecho bochornoso, de nuevo Sanz es foco mediático, pero esta vez por las declaraciones de otra de sus fan, llamada Fátima, quien lo defendió.

A través de su cuenta de X la mujer narró, según ella, su historia con el cantante, que sería “la otra historia” contraria de lo que se le acusa. Esta versión buscaría matizar la polémica.

La fan inició su post con el mensaje: “Se acabó, no aguanto más. Soy Fátima, tengo 23 años y yo también soy una de esas “niñas” con las que Alejandro Sanz se ha llevado desde joven… sí, ese tal @AlejandroSanz que está ahora en boca de todos".

Ver también: Gobierno Trump revocaría la licencia de Monómeros que le permite operar en Colombia

Según la joven de 23 años, lo que para algunos es “raro” o “sospechoso”, para ella ha sido todo lo contrario, su historia con Sanz ha sido de gratitud, admiración y esfuerzo, escribió en sus redes sociales.

“Siempre ha tenido palabras bonitas para cualquiera que las necesitaba y dispuesto a ayudar al que lo pedía“, añadió la mujer, quien indicó que esa cercanía del cantante no responde a favoritismos, sino a una actitud generosa, acorde a sus valores.

Le sugerimos: Misteriosa desaparición de dos primos y un amigo de estos en corregimiento de Palermo

Asimismo, señaló que todos los viajes que ha hecho para ver al artista y acompañarlo en sus giras, desde que tenía 19 años, han sido por voluntad propia y con sus recursos económicos. Aseguró que el cantante ‘nunca le ha pedido nada a cambio’.

La joven además lo defiende asegurando que nunca ha sentido que la atención del cantante español fuera inusual o producto del oportunismo. “A pesar de tener una cercanía hacia mí desde tan joven, yo no veo pura suerte, no veo oportunismo, no veo nada fuera de lugar. (...) Simplemente veo un hombre con un corazón de hierro“, añadió.