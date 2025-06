Monómeros, la compañía colombo-venezolana que está dedicada a la producción de fertilizantes y que tiene su sede principal en Barranquilla, podría perder su licencia para operar en Colombia, la cual fue otorgada por Estados Unidos poco después de 2019, permitiéndole comercializar sus productos y participar en transacciones financieras, incluidas subsidiarias dedicadas a servicios portuarios.

En julio de 2021, Monómeros pidió a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos que prorrogara la licencia para realizar transacciones, incluidas las de dividendos, que no estaban permitidas debido a las sanciones del gobierno estadounidense sobre Venezuela.

De acuerdo con el documento, esta licencia está sujeta a la condición, entre otras, de que el licenciatario cumpla con sus términos y con todos los reglamentos, resoluciones, órdenes e instrucciones emitidas bajo las autoridades estadounidenses.

El documento aclara que la licencia puede ser revocada o modificada en cualquier momento. Pues esto sería lo que puede ocurrir a finales de este mes, cuando se vence el “permiso”.

De acuerdo con Bloomberg, citando a personas cercanas a esta decisión, la licencia podría no ser renovada, como se ha hecho en otros años, incluso cuando estaba Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Por ahora, los equipos de prensa de los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos no se han pronunciado al respecto, pero todo parece indicar que hay varias razones por las que la administración de Trump no renovaría la licencia, entre esas la presión a Nicolás Maduro y la intención de venta de los activos de Monómeros.

En su momento, El Tiempo reveló que la OFAC seguía de cerca los intentos de venta de los activos tangibles e intangibles de la fabricante de fertilizantes.

Como se sabe, Monómeros pidió a la Superintendencia de Sociedades autorizar la venta de activos a Nitrofert. Sin embargo, este ente de vigilancia -que sometió al grado de supervisión denominado “control” a Monómeros- emitió una resolución en la que se opone a esa venta, lo cual podría influir en la decisión de renovar o no la licencia.

En su momento, en diálogo con EL HERALDO, el presidente del Grupo Empresarial Nitrofert, Jorge Pacheco, manifestó que se encontraban desarrollando unas estrategias conjuntas y una debida diligencia de estudios con el objetivo de analizar las posibilidades jurídicas, técnicas, productivas y financieras que permita realizar la compra de ciertos activos.

En ese sentido, Pacheco le dijo a este medio que el objetivo es perfeccionar un modelo de negocio, sin embargo, aclaró que la compra total de la petroquímica no está en el escenario, ni representa una prioridad.

Hay que recordar que Monómero pertenece formalmente a Pequiven, la filial de petroquímica de Pdvsa que está bajo el control del gobierno de Nicolás Maduro.

En todo caso, una eventual decisión de Estados Unidos de no renovar la licencia podría interrumpir las operaciones de la empresa con sede en Barranquilla y afectar a agricultores colombianos.

Presidente Petro buscará que Ecopetrol compre a Monómeros

Recientemente se conoció la intención del presidente Petro de que Ecopetrol compre el total de la empresa venezolana Monómeros.

“Mi intención es que Ecopetrol la compre. Ahí ya no puedo decir que sea poder o no, porque no lo sé. Porque la mayoría de Ecopetrol es de la Nación. Si Monómeros es de Ecopetrol sería pública en un 85 %”, respondió Petro en la entrevista que le hizo el creador de contenido ‘Juanpis González’.

El mandatario aseguró en dicha entrevista que la compañía Monómeros, en la actualidad, está en manos de la Superintendencia de Sociedades. “No hay Junta, hay es una intervención que tiene como fin reorganizarla y ponerla, puede ser, en liquidación o venderla. Y yo lo que quiero es que Ecopetrol la compre”.

En ese sentido, agregó: “¿para qué quiero que Ecopetrol la compre? Para subsidiar los fertilizantes en Colombia, para que el campesinado todo y los pequeños y medianos agricultores tengan insumos baratos para producir alimentos en el país y así pueda bajar el precio de la alimentación en este país, para eliminar el hambre. Y para que los ingresos reales suban”.

El jefe de Estado ratificó que esos fertilizantes serían comprados por dichos grupos con subsidios que serían sustentados con las utilidades de Ecopetrol. “Que le pertenecen a la Nación. Eso es, básicamente, un gasto del Presupuesto Nacional”.