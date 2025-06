¡Todo fue inmaculado! Para muchas mujeres, además de simplemente cumplir el sueño de casarse con la persona que aman, también desean una boda de ensueño, con detalles inimaginables, únicos y mágicos.

Al momento de casarse, los novios buscan representar su amor a través de los detalles que estarán en su gran día, con el fin de contar su historia amorosa.

Es importante mencionar que toda Colombia conoce la historia de amor del futbolista Luis Díaz y Geraldine Ponce, pero hasta el momento no se sabía ningún detalle de cómo quisieron que fuera el día en el que dirían: “Sí, acepto”, frente al altar.

Lea: El primer eclipse solar artificial de Proba-3 permite fotografiar la corona del Sol

Aunque su unión se hizo de la forma más discreta posible, después de haberse llevado a cabo, el wedding planner Andrés Cardona y la decoradora Ney Nieto, quienes tuvieron a cargo el gran día, entregaron detalles en exclusiva a EL HERALDO de cómo fueron los momentos de proyección de la boda del año.

Dos años de preparación

Andrés y Geraldine se conocieron a través de la Reina del Carnaval de Barranquilla 2016, Marcela García. Ella le escribió para decirle que lo iba a contactar la madrina de la boda de Geraldine, y a partir de ahí comenzó toda una aventura llena de ideas y reuniones satisfactorias.

“María Alejandra, la madrina de boda de Geraldine me escribió, porque en ese momento ellos estaban en Inglaterra, ya que viven allá, y desde el primer momento la madrina siempre fue los ojos de ambos aquí en Barranquilla. Cuando me entrevisté con ellas, de inmediato hicimos clic por nuestras personalidades. En ese momento Geraldine me comentó todo lo que le gusta y lo que tenía pensado para su boda, que no fue nada diferente a lo que finalmente se hizo”, contó Andrés.

Entérese: Tom Cruise y Dolly Parton recibirán un Óscar honorífico

El wedding planner comentó que la novia quería algo romántico, clásico, atemporal y definitivamente blanco, pero que no tenía conocimiento de que para esto se necesitaban varios proveedores, reuniones y tantos detalles. Cuando ya se habían comenzado a ejecutar los preparativos, se vieron obligados a posponer el matrimonio, ya que Geraldine esperaba la llegada de su segunda hija, Charlotte.

Ney le dio un toque único

Andrés y Ney Nieto llevan 12 años trabajando juntos en bodas, y en el momento en el que él comenzó a mostrarle algunos trabajos que había realizado con anteriores bodas, Geraldine se enamoró de las decoraciones, sobre todo de las flores; y en eso sí que es experta Nieto.

“Yo le dije a Andrés que por favor me dejara decorar la iglesia por lo menos, él solo se echaba a reír y me decía que le diría a Geraldine. Hasta que un día me dijo: ‘Toma, tienes una cita con ella’. Entonces esa primera reunión fue virtual junto con su amiga María Alejandra, ella es muy espontánea, nos gustaba que estaba súper clara en lo que quería”, agregó Ney.

Uno de los detalles a resaltar, es que el color favorito de Geraldine es el rojo. Les dijo a los dos encargados que aunque tenía claras sus ideas, estaba abierta a una propuesta diferente. Ellos quisieron que todos los proveedores fueran de la Costa, precisamente para resaltar también el talento de su tierra y que todo fuese más entrañable.

Así fue la boda

Ya completando todas las ideas de los novios, Andrés y Ney lograron realizar un trabajo impecable. En el lugar los 180 invitados se encontraban con cuatro estaciones que eran muy representativas de los novios. La comida se realizó con el Hotel Marriott, la zona de cocteles se hizo con Bartending Colombia, hubo un cuarto rojo, en honor al gusto de la novia, que era solo de postres.

Sabía que: Regresa ‘Soy Luna’: Disney+ anunció el inicio de rodaje de la nueva temporada

“Para ellos los postres son importantes, por lo menos a Luis le encanta el arequipe, y en el cuarto rojo hicimos cuatro estaciones, pero todo con el fin de brindar una experiencia distinta. Ahí los invitados encontraban diferentes postres, en otra helados, hubo uno icónico que era la milhojas, con diferentes rellenos y entre ellos, por supuesto el de arequipe, que es el preferido del novio”, anotó Cardona.

Igualmente hubo una estación de café y una estación verbenera, donde la comida rápida era la protagonista, esto se hizo en honor a la mamá de la novia, que tiene un negocio de comida rápida.

“Quisimos hacerlo muy diferente, entonces le dimos a todos la oportunidad de prepararse su propia comida rápida, todos los ingredientes estaban por separado y ya cada quién armaba sus salchipapas, perros calientes o hamburguesas con sus respectivas salsas. Al inicio pensamos colocar las estaciones en la sala principal, pero por la tarima no nos dieron los espacios, entonces estos cuartos estaban afuera”.

Los creativos y talentosos organizadores de eventos de lujo, describen esta experiencia con la palabra gratitud, puesto que fue un reto cumplir con las expectativas de los novios, y también porque guardan en sus corazones momentos mágicos, como disfrutar de uno de los partidos de Luis Díaz en una de las reuniones de la planeación junto a Geraldine.

“En el más reciente partido de Colombia ante Argentina, la pasamos genial porque además Luis hizo un gol y Geraldine decía: ‘Es que yo lo amo, a ese hombre lo amo’, fue un día muy maravilloso, lleno de emociones. Y hay que agregarle que ella siempre confió en nuestro trabajo, y eso también nos da mucha alegría. La boda fue como Geraldine y Luis la soñaron”.