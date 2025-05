A Mabel Cartagena no le tiembla la voz para hablar de los temas más complejos de la vida. Ni en sus redes sociales, ni en su reality show de Discovery Home & Health, Tu casa, un hogar con Mabel Cartagena, que estrenó su segunda temporada y en el que le ha permitido conectar con historias difíciles de los participantes que en ella encuentran un lugar seguro en la vida.

Y así empieza la segunda parte de este show, con Paula, una mujer que ha sufrido depresión postparto, algo que la costeña había conocido de primera mano cuando perdió un embarazo de gemelos.

“Conecté mucho con ella porque yo también viví lo mismo. Yo estuve embarazada de gemelos, yo perdí a los gemelos, y ahí empecé con una depresión porque es un tema hormonal y eso es algo que no lo puedes controlar. Cuando quedo embarazada de Mateo, que fue a los tres meses, y lo tengo, a mí me da la depresión con todas las de la ley, me da una depresión postparto muy dura. Cuando ella me está contando, ella lo cuenta como todas las personas que han pasado por algo así, a la defensiva, porque cuando la gente habla de depresión o de ansiedad, el mayor miedo es me van a juzgar, van a decir que estoy loca, porque es tabú. Y cuando yo le digo a Paula: ‘¿adivina quién pasó por eso?’. Y ella me dice: tú, y le digo que sí, esa mujer lloraba, fue como un por fin alguien me entiende”, dice.

Y así como esta, para la segunda temporada fueron seis historias igual de complejas y emocionales, a través de las cuales se hila el episodio, en el que acompañada por el talentoso diseñador Juan Sebastián Rangel convierten las casas en verdaderos hogares confortables.

Y ahí está la clave, en que con Mabel el público logra abrirse y contar lo que carga en las mochilas de la vida, lo que les pesa. “No sé por qué a la gente se le hace muy liberador y muy fácil abrirse conmigo, no me preguntes por qué. Creo que soy una persona que escucha muy bien. Te sientes que te estás liberando con una amiga de toda la vida. En el programa pasa, con la diferencia que tienen cuatro cámaras encima, pero terminan abriéndose conmigo y terminamos llorando como unos niños y abrazándonos”.

Enseñanzas para ella

Pero, en este programa no solo aprenden los participantes, que empiezan a conocer todo lo que conlleva tener una casa, sino que la propia Mabel también ha podido ir evolucionando, cambiando.

“Yo les he enseñado mucho el que se tengan que priorizar ellos por encima de todo, por encima de los hijos, por encima del matrimonio, por encima de todo siempre vamos a tener que priorizarnos porque nuestros hijos siempre van a necesitarnos, pero van a necesitar siempre una mamá o un papá que estén sanos, mentalmente, emocionalmente, físicamente. Y a veces el ser papás es tan desgastante que terminamos nosotros priorizándolos a ellos en vez de nosotros, y terminan nuestros hijos teniendo unos papás enfermos, cansados, estresados, porque nunca nos priorizamos. Y esto es algo que he aprendido yo en mi propio programa”.

De casa a hogar

Por otro lado, también para ella ha sido clave mostrar esa diferencia entre una casa y un hogar, porque lo tiene claro: no es lo mismo. Lo primero lo puede tener cualquier persona, lo segundo debe ser construido desde el amor.

“Un hogar es algo que se tiene que construir desde cero y un hogar tiene luchas, tiene fracasos, tiene llantos, tiene risas, el hogar es algo que tú conformas y que construyes con tu pareja, es donde tu hijo va a caminar por primera vez y vas a tener todos esos recuerdos, donde vas a recibir buenas noticias, malas noticias también”.

En se sentido, el hogar es ese lugar al que tú vas a querer siempre regresar. “Siempre vas a extrañar el hogar donde tú creciste porque tu mamá te preparaba tu plato favorito, porque cuando te daba gripa te daba esa sopita o esa comidita especial que hacía que te mejoraras, y eso solamente lo vas a encontrar en un hogar, no en una casa”.

‘Tu casa, un hogar con Mabel Cartagena’

En esta nueva temporada, las transformaciones en cada hogar demostrarán de qué manera la organización influye en el estado de ánimo, en los vínculos y en las emociones de las personas, a través de seis capítulos que están disponibles en Youtube.

En cada episodio, Mabel y su equipo se sumergen en historias poderosas que permitirán a los espectadores descubrir el poder de la organización en los vínculos humanos. Además, la transformación de los hogares trascenderá la simple decoración para convertirse en grandes desafíos.